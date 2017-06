Bombariadót jelentettek a Volkswagennél

Ismeretlenek bomba felrobbantásával fenyegették meg a pozsonyi Volkswagen üzemet, ahol éppen részleges munkabeszüntetést is tartanak.

A bejelentés arról, hogy az egyik szerelőcsarnokban bombát helyeztek el, nem sokkal 17:00 óra után futott be a rendőrségre. A rendőrség megtette a szükséges óvintézkedéseket. Van is mit csinálnia a hatóságoknak, mivel ezzel egyidejűleg két - közelebbről meg nem nevezett fővárosi és eperjesi - bankkal kapcsolatban is bombariadóval fenyegetőzött valaki. Állítólag a Tatrabanka és a Reiffeisenbank fiókjairól lehet szó.

tasr