Boris Kollárt azzal gyanúsítják, hogy a galántai nevelőintézet egy 15 éves lakójával kéjelgett!

Tománková Miková nem nevezte meg a személyt, akiről beszél, csak annyit közölt, hogy egy ellenzéki politikusról van szó. Azt állítja, néhány évvel ezelőtt ez a személy

felvette a kapcsolatot a Facebookon egy akkor 15 éves, most már felnőttkorú lánnyal, majd "erkölcstelen és kéjelgő módon kommunikált vele".

Mint mondta, a lány akkor "éretlen nőiességéről" tett fel képeket a közösségi hálóra, ebbe kötött bele az illető.

A szemére veti azt is, hogy

A lány ellen szökése után valamilyen bűncselekményt is elkövettek, melynek részleteiről azonban nem beszélt. "Tudott róla, hogy hol lehet, de nem szólt senkinek, aki kereste őt" - állítja.

Figyelmeztetett, hogy a rendőrség négy hónapja nyomozást indított az ügyben, de ő maga erről régebb óta tud, mégpedig közvetlenül a sértett nőtől. Hogy csak most tájékoztat róla, azt azzal magyarázza, hogy mostanáig politikai nyomás alatt tartották az intézetet azzal, hogy azt állították, szexuálisan zaklatták a lakóikat.

Tománková Miková felszólította az illető politikust, járuljon hozzá, hogy közzétegyék a fiatal lány és közte folytatott kommunikációt, és vonja le a megfelelő következtetéseket, és távozzon a politikai életből. "Ellenkező esetben megtalálom a megfelelő módot arra, hogy nyilvánosságra hozhassam a nevét" - szögezte le.

Erre végül nem volt szükség, ugyanis Boris Kollár, a Sme rodina párt alapítója szerdán délután maga árulta el, hogy róla van szó. Elmondta, hogy 2014 májusától néhány alkalommal kommunikált az akkor még fiatalkorú lánnyal, ugyanakkor szerinte Tománková hazudik annak tartalmáról.

Elmondta azt is, hogy a szökése idején azért vette fel vele a kapcsolatot, hogy megbizonyosodjon róla, jól van, de mint mondta, arról nem tudott, hogy a rendőrség keresi...

Állítása szerint tavaly ősszel a lány megpróbálta megzsarolni őt, hogy álljon ki az intézet mellett, amit viszont elutasított.

Kollár kijelentette, nem lát abban semmi rosszat, hogy szereti a nőket, és kacérkodik velük.

"Én szeretem a nőket, ezernyi emberrel írogatok, többnyire hölgyekkel, ezt el is ismerem. Ha a politikáról kérdeznek, akkor arról társalgunk, ha pedig kacérkodnak velem, akkor én is velük. Én ezt nem titkolom. Ilyen kommunikáció útján lett öt gyerekem. Ez a fiatal hölgy is kacérkodott velem, én pedig vele. Ebben nem látok semmiféle bűncselekményt" - húzta alá.