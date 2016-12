Bősön a 2016-os (foci)évet értékelték

„Sok minden történt 2016-ban. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a kényszer szülte fociszünet után városunkban nem került két vállra a legnépszerűbb sportág. Tavasszal új fejezet kezdődött a bősi foci történetében. Előbb a szenci SK csapatával kooperálva II. ligás mérkőzések szemtanúi voltak a labdarúgás helybeli és környékbeli hívei, majd a licenc vásárlás után már az SK 1923 égisze alatt a nyugat szlovákiai Tipos III. ligában küzdött a pontokért a felnőtt csapatunk. Nyomatékosítom: nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásképzésre, újra bajnoki mezőnyben szerepelnek korosztályos csapataink. Elképzeléseink szerint a helybeli és környékbeli tehetségekből szeretnénk építkezni, a legjobbak pedig a felnőtt csapatunkban kapnak bizonyítási lehetőséget” – nyilatkozta a Paraméternek Mészáros Árpád, a bősi futballklubot működtető részvénytársaság ügyvezetője.

Vajon mi várható a III. ligában a 11. helyen telelő csapatnál? Az együttest edzőként tavasszal is Straka Gábor vezeti csatába. Az őszi idény befejezése után két labdarúgónkkal, Marcinnal és Antollal közöltük, hogy új csapatot kereshetnek maguknak, átigazolásuk útjába nem gördítünk akadályt. Az együttes gerincét szeretnénk megtartani, de kiszemeltjeink is vannak. Elsősorban a csatárposzton igyekszünk erősíteni. A tavaszi idényre való felkészülést január 10-én kezdjük el, az edzések hazai környezetben zajlanak. A téli tortúrát hat előkészületi párharc színesíti. A folytatásban szeretnénk az őszinél jobb gólterméssel, látványos játékkal, győzelmekkel kedveskedni szurkolóinknak, előrébb kerülni a tabellán. Természetesen az ificsapatokra is odafigyelünk” – körvonalazta a bősi jövőképet Mészáros Árpád.

