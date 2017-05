Brexit a témája a legújabb Banksy-graffitinek

A monumentális falfestményen egy mesterember lever egy csillagot az Európai Unió zászlaját díszítő tizenkettőből.

Az álnéven alkotó utcaművész igazolt Instagram-oldalán és szóvivője útján is megerősítette, hogy ő szerzője a vasárnapra virradóra megjelent képnek, amely a sorsdöntő francia elnökválasztás második fordulójának napján tűnt fel a doveri házfalon.

A Brexittel foglalkozó újságcikkeket gyakran illusztrálják Dover városának vagy a híres doveri fehér szikláknak a fotójával, mivel a Doverből a franciaországi Calais kikötőjébe induló hajók összekötik Nagy-Britanniát a kontinentális Európával, az EU többi részével.

A The Sun című kilépéspárti bulvárlap a Dover & out szójátékot vetíttette ki a doveri fehér sziklákra március 28-én, azonban a napon, amikor Theresa May miniszterelnök hivatalosan is elindította a brit kilépési folyamatot.

MTI