Brüsszelben szorongatták Orbánt, sorosozással válaszolt

Elég volt elmondania azt, amit odahaza is, hiába kapott helyenként kemény kritikát - foglalta össze az Index .

Az Európai Parlamentben szerdán az Orbán-kormány intézkedéseivel, többek között az ún. CEU-törvénnyel, illetve a civil szervezetekről szóló törvény módosításaival foglalkoztak.

"Elkél ma a magyar virtus" - ezzel indította a napot Orbán a Facebookon, majd az EP új elnökével, illetve a Néppárt frakcióvezetőjével közös képet tett közzé, végül kiírta, "azért jöttem, hogy megvédjük a hazánkat"

Antonio Tajani EP-elnök javaslatára megszavazták, hogy a május elsejei Európai Parlamenti ülésen határozatot fogadnak majd el Magyarországgal kapcsolatban a CEU-ügyről - írja a 24.hu.

Frans Trimmermans, az Európai Bizottság első alelnöke azt emelte ki, szomorú látni, hogy a civileket korlátozni akarják, mivel ők jelentik a demokrácia alapját. Lényegében nem reagált igazán keményen az Orbán-rezsim Brüsszel-ellenes kampányára. Az "Állítsuk meg Brüsszelt!" szlogenre annyit reagált, hogy az EU soha nem csak Brüsszelről szólt, míg csak szimplán cáfolta, hogy az unió el akarná törölni a rezsicsökkentést. Mint mondta, az sem igaz, hogy bevándorlók befogadására kényszerítenék az országot, mivel csak azt várják, hogy emberhez méltón bánjanak a menekültekkel.

Orbán minderre sorosozással reagált. "A vita önökkel és egy nemzetközi pénzügyi spekulánssal áll fenn" - indított. Sorost megnevezte akkor is, amikor a bevándorlókról beszélt, és azt mondta, hogy a civil szervezetei évente egymillió migránst hoznának be Európába. Pártolói között voltak az EU-n belüli radikálisok, mint pl. a Brexitet előidéző brit Nigel Farage, vagy a német szélsőjobboldali AfD képviselői, illetve a lengyel kormánypárté.

Az euroszocialisták elnöke, Gianni Pittella viszont keményen támadott: "Hagyja abba, hogy mi vagyunk a gonoszak, a csúnyák, a rosszak, nem mi akarjuk bezárni az egyetemet, ellehetetleníteni a médiát, mondja meg az igazságot a népének."

Hasonlóképp a liberális vezető, Guy Verhofstadt is: "Mi a következő lépés? Kertész és Konrád könyveit fogják égetni a Kossuth téren? Vagy Máraiét? Ő is kozmopolita szerző, az ilyeneket támadják Magyarországon."

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, melynek tagja a Fidesz is, leginkább értetlenségének adott hangot, hogy miért akarja az Orbán-kormány megvonni a lehetőséget az egyetemistáktól, hogy egy olyan nagy múltú és magas színvonalon oktató egyetem diplomáját szerezzék meg, mint a CEU.

Orbán is reagált rá, annyit kért, hogy ne dőljön be a "kommunista szalámitaktikának", utalva arra, hogy ne spekuláljanak azon, hogy kizárják a Fideszt a néppártból. Beszélt arról is, hogy az illiberális demokrácia, melyet ő hirdetett meg Magyarországon, tulajdonképpen azt az állapotot jelenti, amikor nem a liberálisok nyernek. Mivel szerinte a liberálisok mindig a demokrácia hanyatlásáról beszélnek, amikor nincsenek hatalmon.

Trimmermans szavaival ért véget a vita, aki azt mondta, "mindenkinek lehet saját véleménye, de saját tényei nem".

