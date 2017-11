Brutális lesz a VOLT felhozatala

Az egyik az a Depeche Mode, mely az egyik legnépszerűbb külföldi zenekar Magyarországon. Aktuális albuma, az idén megjelent Spirit turnéján is két koncertet ad Budapesten – legutóbb májusban, legközelebb februárban lépnek fel Magyarországon Dave Gahanék. Aztán pedig 2018 júniusában.

A másik a heavy metal egyik atyamestere, az angol Iron Maiden, mely legutóbbi sorlemezét (The Book Of Souls) 2015-ben adta ki, 4 nap múlva pedig koncertlemezt jelentet meg The Book Of Souls: Live Chapter címmel. Az Iron Maiden egy év szünet után tér vissza Sopronba, hiszen 2016-ban már koncerteztek egyszer a VOLT-on.

A 2018-as VOLT-on ott lesz a Hurts és a DJ-szettel érkező Rudimental is.

hvg.hu