Brutálisan megtámadtak két rendőrt szilveszterkor

Brutális támadás ért Párizs egyik elővárosában két rendőrt szilveszter éjjel, az esetet a francia elnök és a belügyminiszter is élesen elítélte, és az elkövetők felelősségre vonását ígérte - írta kedden a Die Welt című német napilap.

A támadás áldozatául esett két rendőrt a francia fővárostól keletre fekvő Champigny-sur-Marne nevű elővárosban riasztották amiatt, hogy több ember erőszakkal próbált meg bejutni egy szilveszteri buli helyszínére. Az egyik rendőrnek egy ökölcsapástól betört az orra, a földre került társát - egy rendőrnőt - pedig többen körbevették, és ütlegelték, rugdosták. A bántalmazásról videofelvételek is megjelentek a közösségi médiában. A két rendőrt, miután a helyszínre riasztott kollégáik kimenekítették őket, kórházba szállították.



Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren közzétett üzenetében azt ígérte, hogy kézre kerítik és megbüntetik a "gyáva és bűnös lincselés" elkövetőit. Gérard Collomb belügyminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy aki a francia biztonsági erőkre támad, az a köztársaság ellen támad.



A Le Parisien című francia lap értesülése szerint a hatóságok könnygázt vetettek be a támadók megfékezése érdekében. Két embert őrizetbe vettek, de az nem világos, hogy ők részt vettek-e a támadásban. A tényleges elkövetők minden jel szerint szökésben vannak.



Szilveszteréjjel Franciaországban több mint ezer autót gyújtottak fel, és több mint 500 ember vettek őrizetbe a hatóságok. Országszerte 11 rendőr és csendőr sebesült meg különféle összetűzésekben - közölte a belügyminisztérium. Az országban közel 100 ezer rendőr ügyelt a szilveszterezők biztonságára. Az egyik legjobban őrzött helyszín a párizsi Champs-Élysées volt, ahol tűzijátékot is rendeztek az új év köszöntésére.



Újév napján ismét támadás ért két rendőrt Párizs egyik északkeleti elővárosában, Aulnay-sous-Bois-ban egy lopott robogó ellenőrzésekor. Egyiküket a támadók többször megütötték, sérülései következtében nyolc napra munkaképtelenné vált. Két embert őrizetbe vettek a hétfő esti incidenssel összefüggésben - írta a La Figaro című francia napilap a honlapján.

Frédéric Lagache, az Alliance rendőrszakszervezet helyettes vezetője a Le Figarónak nyilatkozva elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte a rendőrök elleni támadásokat. "Évek óta kérjük az állam határozott fellépését. Most csak azért van szó erről a kérdésről, mert a Champigny-sur-Marne-i esetet videóra vették, de mi mindennap átéljük ezeket a helyzeteket: Franciaországban naponta nagyjából 15 rendőr sérül meg összetűzésekben" - hívta fel a figyelmet a szakszervezeti vezető.

agache közölte, hogy a szilveszteri támadás után az Alliance követelte a 2014-ben megszüntetett minimumbüntetés visszaállítását bizonyos bűncselekmények esetén. "A félelemnek térfelet kell váltania. A bűnözőknek kell félniük a rendőrségtől, nem pedig fordítva" - szögezte le.

Gérard Collomb az Europe 1 rádióban elmondta: nem maradhatnak fenn ezek az erőszakos közösségek a következő években, ennek véget kell vetni. Hangsúlyozta, hogy az erőszak elleni küzdelemhez a rendőrségen kívül arra is szükség van, hogy ezek a városnegyedek megváltozzanak, és a várospolitikában alapvető reformokat vezessenek be.

MTI