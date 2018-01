Bugár elárulta, ki lehet az utódja a Hídban

A Híd elnöke szerint több fiatal politikus is van a pártban, akik átvehetik a helyét.

Bugár Béla a TASR hírügynökség érdeklődésére elmondta, több olyan fiatal is van a Hídban, akik az utódai lehetnek.

A Híd elnöke megemlítette Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztost, Peter Krajňák oktatásügyi államtitkárt és Rigó Konrád kulturális államtitkárt, de arra a kérdésre nem válaszolt, hogy közülük konkrétan ki veheti majd át a helyét.

Az elmúlt években Bugár már többször is beszélt arról, hogy addig marad a politikában, amíg az emberek úgy akarják. Többször is megemlítette, hogy keresi az utódját, és korábban azt is elmondta, hogy két esélyest lát erre a pozícióra.



