Bugárék miatt megbukott a Smer képviselőjének javaslata, Fico nagyobb odafigyelést akar

Raši törvényjavaslata Kassát érintette, amely leegyszerűsítette volna a város keleten található városrészeinek csökkentését.

„Még mielőtt a koalíciós képviselő javaslata a parlamentbe kerülne, elvárom a képviselőktől, hogy ne korlátozzuk a törvényhozói kezdeményezésüket, az illetékes miniszterrel való kommunikációt, de főleg a tárgyalásokat. Csak azért, hogy ne legyen probléma a kölcsönös kommunikációban“ – jelentette ki Fico.

Raši javaslatát a Smer és az SNS minden jelenlévő képviselője támogatta, a Híd több képviselője azonban vagy tartózkodott, vagy nem szavazott. A javaslat végül egy szavazat híján nem került át a második körbe. Raši nem leplezte csalódottságát, elmondása szerint a Híd frakciójában is bemutatta javaslatát.

A Híd elnöke, Bugár Béla elmondása szerint a szavazás a kassai törvényről 11 órakor volt, Raši pedig csak fél órával ezelőtt jelent meg náluk a javaslat bemutatásával. „Ennek úgy kell lennie, hogy ha valaki javaslatot ad be, akkor már abban a pillanatban elkezdi a kommunikációt. Nem jó így erőlködni“ – nyomatékosította Bugár.

Elmondása szerint, ha valaki valamit érvényesíteni akar, akkor kommunikálnia kell az illetékes miniszterrel, de a pártok frakcióival is. „Ez benne van a koalíciós szerződésben, már automatikusan műkődik. De ha már valami túl sok, akkor elég, hogy egyetlen frakció nem akarja az egészet, és így már nincs esélye átmenni a javaslatnak. Ezt az ellenzéknek is mondjuk, hogy ha valamit érvényesíteni akarnak, akkor tárgyalniuk kell az illetékes miniszterrel, de nem röviddel a szavazás előtt“ – tette hozzá Bugár.

Bugár a szavazás során tartózkodott, ezt azzal magyarázta, hogy ha már a városrészekről van szó, akkor ez Pozsonyt is érinti, így egy kalap alatt lehetne mindkettővel foglalkozni. „A jövőben be lehet adni újra a javaslatot, hogy ha Pozsonyt is érintené. Ez azonban Raši úrtól függ. Mi már beszéltünk vele és megértette“ – fejezte be Bugár.

Raši azonban nem értette a Híd képviselőinek döntését a szavazás során. „Meglepett, hogy a Híd több képviselője racionális indok nélkül nem támogatta a törvényjavaslatot. Így továbbra is maradt a 22 városrész, 22 polgármesterrel és a városrészek képviselőivel. Meg vagyok róla győződve, hogy a kassaiak változást szeretnének, amivel csökkenteni tudnánk a kiadásokat az egyes városrészek nagymértékű finanszírozására. Ez évente 7,6 millió euróba kerül, évente 1,8 millió eurót osztunk szét a megválasztott képviselők közt a városrészekben, valamint 5,8 millió euró kiadást képez évente a helyi hivatalok üzemeltetése“ – érvelt Raši.

TASR/para