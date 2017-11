Bundesliga - Az Augsburg ellen folytathatja menetelését a Bayern

A bajorok Jupp Heynckes vezetőedző visszatérése óta még nem vesztettek pontot tétmeccsen és most is favoritjai a párharcnak még akkor is, ha a vendégcsapat eddig remekül teljesít idegenben.

A fordulót a Borussia Dortmund stuttgarti mérkőzése nyitja. A BVB nagyon rossz formában van, legutóbb szeptember 30-án nyert a bajnokságban, azóta négy meccsen mindössze egy pontot szerzett. A Stuttgart kétarcú csapat, mert bár idénybeli mind a hat idegenbeli találkozóján alulmaradt, s emiatt csupán a 12. tabellán, hazai mérlege - a Bayern Münchennel és a Leipziggel holtversenyben - a legjobb a mezőnyben. Otthon még nem kapott ki, s egy döntetlen mellett négy győzelemmel büszkélkedhet.

Ami a magyar érdekeltségű csapatokat illeti, a Dárdai Pál irányította Hertha BSC a Borussia Mönchengladbachot fogadja, míg Gulácsi Péter második helyen álló csapata, az RB Leipzig a hat Bundesliga-mérkőzés óta veretlen Bayer Leverkusen vendége lesz. Az augusztusban megsérült Szalai Ádám ismét edzésbe állt a Hoffenheimnél, s Julian Nagelsmann vezetőedző csütörtökön azt mondta, számításba veszi a keretkijelölésénél a szombati, Eintracht Frankfurt elleni hazai találkozó előtt. A Hoffenheim az ötödik, a Frankfurt a hetedik a táblázaton, a vendégcsapat öt mérkőzés óta nem kapott ki.

Bundesliga, 12. forduló:

péntek:



VfB Stuttgart-Borussia Dortmund 20.30

szombat:



Bayern München-Augsburg 15.30

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 15.30

Bayer Leverkusen-RB Leipzig 15.30

Mainz-1. FC Köln 15.30

Wolfsburg-Freiburg 15.30

Hertha BSC-Borussia Mönchengladbach 18.30

vasárnap:



Schalke 04-Hamburger SV 15.30

Werder Bremen-Hannover 96 18.00

Az állás:

1. Bayern München 11 27- 8 26 pont

2. RB Leipzig 11 18-13 22

3. Borussia Dortmund 11 28-14 20

4. Schalke 04 11 14-10 20

5. 1899 Hoffenheim 11 20-14 19

6. Hannover 96 11 15-11 18

7. Eintracht Frankfurt 11 13-11 18

8. Borussia Mönchengladbach 11 17-19 18

9. Bayer Leverkusen 11 23-16 16

10. FC Augsburg 11 16-11 16

11. Hertha BSC 11 14-15 16

12. VfB Stuttgart 11 10-14 13

13. FSV Mainz 05 11 12-17 12

14. VfL Wolfsburg 11 13-16 11

15. Hamburger SV 11 10-18 10

16. SC Freiburg 11 6-21 8

17. Werder Bremen 11 4-14 5

18. 1. FC Köln 11 4-22 2

(MTI)