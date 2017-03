Burgonya és gyümölcsfa vásár a Nyárasdi AGROCENTRUM-ban!

A tavasz beköszöntével bizony nálunk is felpezsdült az élet. Sikerült alaposan felkészülnünk a szezonra, így valóban gazdag választékkal várjuk Önöket üzletünkben , de webáruházunkban is.

Burgonyákból nálunk hagyomány, hogy gazdag a kínálat, úgy csávázott minigumókból, amelyeket tapasztalataink szerint kb. 90 napig nem kell permetezni, mint a hagyományos zsákos ültetőburgonyából, melyek szintén közkedveltek a termelők körében, mert nagyon jó fajták és tényleg át estek a növényegészségügyi ellenőrzésen, ami a gazdag termés alapja.

Gyümölcsfákból széles a választék. Megtalálhatók nálunk a hagyományos fajták pl. Besztercei, Stanley, Čačanská szilva, Jonathan, Starkrimson, Idared alma, Bergeron (kajszi -kiváló lekvárnak és pálinkának), Redhaven, Suncrest őszibarack stb., de igyekszünk mindig valami újdonságot is kínálni.

Képen: Compacta kajszi

Ilyen az idén az alacsony Compacta sárgabarack, alacsony és oszlopos cseresznyék, oszlopos szilva, oszlopos körték és almák.

A mézédes lapos Remény és lapos Flateryna nektarin is várja nálunk leendő "gazdáját".

A többfajta fügén, szederfán, gránátalmán, naspolyán és birsen kívül végre szerepel kínálatunkban a kakiszilva, amelyet sokan kerestek nálunk, most már van.

A gyümölcsbokrokra nagyon oda figyeltünk, hogy szinte minden igényt ki tudjunk elégíteni. Igazi vitaminbombákkal készültünk az idei tavaszra. A kanadai és kamcsatkai áfonyákon kívül kapható a fanyarka (muchovník), de természetesen goji, homoktövis, kiwi, többször termő málna, vörös áfonya, ribiszke, egres, josta és még sok más.

Csemegeszőlőből több, mint 30 fajtából választhat. Beszereztünk két ukrán fajtát is (Podarok Zaporožiju, Bielij Originalnij ), de ezeken kívül is vannak jó rezisztens fajtáink (Palatina, Pölöskei Muskotály, Teréz, Eszter, Moldova, Nero, Otello, Izabella, Bulgar, Vostorg). A kasszikus fajtákat is árusítjuk (Irsei Olivér, Szőlőskertek királynője, Pannónia, Csabagyöngye, Narancsízű, Favorit). Sokan keresik nálunk a magnélküli fajtákat, számukra is van kínálatunk (Thomson, Belgrádi magvatlan, Crimson, Millenium, Vénusz).

A cikkben csak néhány fajtánkat soroltuk fel, hiszen a teljes kínálatunk felsorolására nem lenne elég ez az oldal. A részletes választékunkat a fajtaleírásokkal megtalálja weboldalunkon, de érdeklődhet üzletünkben is.

Jöjjön, vásároljon nálunk és ültessen ületőburgonyát, gyümölcsfát, gyümölcsbokrot, csemegeszőlőt családja egészségére !

Angyal József

(PR-cikk)