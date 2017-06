A CIA vezetője titkos megbeszélést folytatott telefonon a szír hírszerzés vezetőjével

A telefonbeszélgetésre még februárban került sor, a The New York Times című amerikai lap pénteken este az internetes oldalán adott hírt róla. A lap - meg nem nevezett forrásokra hivatkozva - azt írta, hogy az egyeztetés célja egy öt éve elrabolt amerikai újságíró felkutatása és szabadonbocsátása volt.

A szír hírszerző főnökkel, Ali Mamloukkal, Mike Pompeo CIA-igazgató kezdeményezte a beszélgetést, amely hosszú évek után az első magas, és egyúttal a legmagasabb szintű közvetlen kapcsolatfelvétel volt a két ország között. Ráadásul - mint a Times rámutat - Mamloukot 2011 óta amerikai szankciók sújtják, nem is utazhat be az Egyesült Államokba, mert a szír polgárháborúban elkövetett emberi jogi atrocitásokért amerikai feltételezések szerint őt is felelősség terheli.

A két kémfőnök a 2013-ben Szíriában elrabolt Austin Tice újságíró sorsáról tárgyalt. Tice szabadúszó újságíróként a The Washington Postnak, a McClatchy-médiakonglomerátum lapjainak és a CBS televíziónak küldött tudósításokat a belháborúból. 2012-ben - nem sokkal 31. születésnapja után - rabolták el Damaszkusz közelében. Egy hónappal ezt követően az emberrablók videót tettek közzé, amelyen a bekötött szemű újságírót két fegyveres férfi fogja le, miközben ő azt mondja: "Ó, Jézusom!"

Az újságíróról azóta semmi hír, egyetlen csoport vagy szervezet sem jelentkezett, hogy fogságában volna. Az Egyesült Államok szerint azonban a szíriai kormányerők fogságában lehet, annak ellenére, hogy a szíriai külügyminiszter-helyettes tavaly az AP amerikai hírügynökségnek tagadta ezt.

Az amerikai-szír titkosszolgálati egyeztetés az ügyben azután szakadt meg, hogy Washington áprilisban szaringáz bevetésével vádolta meg a szír kormányerőket és támadásokat intézett egy szíriai légi bázis ellen.

A CIA nem kívánta kommentálni a The New York Times által közölt információkat, amelyek egyébként nem sokkal azt követően kerültek nyilvánosságra, hogy az AP hírügynökség és a Politico című lap megszellőztette: a múlt héten Észak-Koreából kómában hazaszállított, majd a cincinnati kórházban elhunyt amerikai egyetemista ügyében a Rex Tillerson irányította amerikai külügyminisztérium Phenjannal szintén színfalak mögötti egyeztetést folytatott, sőt, egy különmegbízottat is küldött az észak-koreai fővárosba.

MTI/para