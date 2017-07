Cigány herceg lett a dunaszerdahelyi Ravasz József

A vasárnapi királyválasztást a dunaszerdahelyi Ravasz József romológus szervezte, aki maga is fontos tisztséget, hercegi rangot kapott. A királyi udvarban ő lesz őfelsége I. József főtanácsadója.

“Nagyon reméljük, hogy a király minden magyarajkú romát egyesít majd Magyarországon és a Kárpát-medence egész területén” – nyilatkozta a Paraméternek Ravasz József, aki a dunaszerdahelyi Romológiai Kutatóintézetet is igazgatja.

“A romák többségbe mélyszegénységben tengődik a Kárpát-medencében. Nekünk olyan konstruktív programokat kell indítanunk, amivel ezen a helyzeten segíthetünk. Ehhez szükség lesz a most megalakult roma királyi udvar munkájára”

– jelentette ki Ravasz. Ő mellesleg 2015-ben majdnem roma király lett Szlovákiában.

Ravasz szerint a cigány király nem szimbolikus tisztséget tölt be, hanem valódi királynak számít.

“Visszanyúltunk a történelembe. Amikor ezer évvel ezelőtt a romák Európába érkeztek, királyok, grófok, bárók, hercegek voltak az élükön. Ez nem egy újkori kitaláció, a lovári romák ragaszkodnak a hagyományaikhoz, és a királyok a tradícióik részét képezik” – tette hozzá a királyi főtanácsadó.

A három királyjelöltre egyébként húsz szavazásra jogosult személy adhatta le voksát. Kanalas Flórián egy, Lakatos Sándor három, míg Horváth József tizenhat szavazatot zsebelt be, így az augusztusi, budapesti koronázási ünnepségen az ő fejére kerülhet a korona.

Hogyan kell szólítani a királyt?

“Tudni kell, hogy én lelkipásztor vagyok, a híveim pedig valószínűleg nem felségnek, hanem továbbra is pásztornak fognak szólítani” – válaszolt kérdésünkre a frissen megválasztott I. József.

A király elkötelezte magát, hogy segíti a magyarországi és a határon túli rászoruló és elesett romákat.

“Minden erőfeszítéssel azon leszek, hogy a bezárt ajtókat kinyissam, és ha kidobnak az ajtón, be fogok menni az ablakon annak érdekében, hogy a betegek megkapják a gyógyszereiket, hogy a szegények kenyeret tudjanak venni. Eddig is ezt tettem, és mostantól mint felség is ezt fogom tenni. Engem az úr küldött, hogy tudjak segíteni rajtatok”