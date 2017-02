A civilek elutasítják abortuszpárti szervezeteket uniós finanszírozását

Elutasítja a Családért Szövetség (AZR) civil ernyőszervezet azt a kezdeményezést, amely szerint az Európai Uniónak kellene finanszíroznia azokat az abortuszról mint születésszabályozási eszközről információkat nyújtó szervezeteket, amelyektől Donald Trump amerikai elnök megvonta a szövetségi támogatást - jelentették be csütörtöki pozsonyi sajtótájékoztatójukon a szervezet képviselői, akik levélben szólították fel Robert Fico kormányfőt, tisztázza, hogy külügyminisztere támogatta-e az említett kezdeményezést.

Miután január végén Donald Trump amerikai elnök rendeletben tiltotta meg a fenti nem kormányzati szervezetek szövetségi támogatását, Európában kezdeményezés indult arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a finanszírozását az EU vegye át - mutatott rá a csütörtöki sajttájékoztatón Anton Chromík, az AZR vezető aktivistája.

Kifejtette: a kezdeményezés Ulla Tornas dán fejlesztési együttműködésért felelős miniszter nevéhez kötődik, aki felszólította az uniós tagországok minisztereit, támogassák aláírásukkal az indítványt, amelyet Federica Mogherininek, az unió kül- és biztonságpolitikai képviselőjének, illetve Neven Mimica nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős uniós biztosnak címeztek.

Anton Chromík elmondta: a kezdeményezést "nagyon veszélyesnek" tartják, és mivel a felvetés szerepelni fog az uniós miniszterek márciusi nem hivatalos ülésének programján is, szeretnék, ha Miroslav Lajčák külügyminiszter tisztázná, Pozsony milyen álláspontot fog képviselni a kérdésben. Hozzátette: mivel erre a kérdésükre eddig nem kaptak egyértelmű választ, levélben fordulnak Robert Fico kormányfőhöz a helyzet tisztázásáért. Megjegyezte: a hivatalos álláspont egyértelműsítése azért is fontos, mert felmérések szerint Szlovákiában a lakosság 70 százaléka részben vagy teljesen elutasítja az abortuszt, s azt az állam anyagilag nem is támogatja.

Anton Chromík az MTI kérdésére elmondta: bíznak benne, hogy a miniszterelnöknek címzett levelükre "érdemi" választ kapnak, ellenkező esetben készen állnak arra, hogy a helyzet tisztázásának érdekében aláírásgyűjtést indítsanak.

A Családért Szövetség komoly társadalmi támogatottságú szervezetnek számít, ők szervezték az ország történetének legeredményesebb aláírásgyűjtését, amely az eddigi egyetlen civil kezdeményezésű országos népszavazáshoz vezetett. A "család védelméről" 2015 februárjában tartott referendumon - amelynek kiírását több mint négyszázezren támogatták - csaknem egymillióan vettek részt, ám az érvénytelen lett, mivel a részvétel az 50 százalékos érvényességi küszöb alatt maradt.

(MTI)