A Comenius Egyetem és az STU egyesítette erejét a fiatal tehetségek megtartásáért

Közös laboratóriumok, közös kutatói csapatok és közös tanulmányi programok a legjobb hallgatók számára – ez az ACCORD projekt (Advancing university Capacity and Competence in Research, Development and innovation/Egyetemi Kapacitás és Kompetencia Javítása a Kutatás, a Fejlesztés és az Innováció terén). A projekt a Kutatás és Innováció nevű program része, amit a kormány jóváhagyott.

Szerdán az egyetemek a JASPERS ügynökség és az oktatásügyi minisztérium által előterjesztették a projektet, amely még az Európai Komisszió jóváhagyására vár. Az egyetemek már az előkészületek során együttműködtek a JASPERS ügynökséggel, amely a tagállamok segítségére van az úgynevezett „jelentős“ projektek elkészítésében. A pozsonyi egyetemek projektje Szlovákiában az első „jelentős“ projekt a tudomány és a kutatás területén.

A Comenius Egyetem és a pozsonyi STU, a legnagyobb és kutatásilag a legerősebb egyetemek Szlovákiában, három kulcsfontosságú téren szeretne együttműködni a kutatás és az oktatás terén: az információs és a kommunikációs technológiában, a biotechnológiában és az anyagkutatásban. Ezek a területek attraktívabbá tehetik az országot a fiatal tehetségek számára.

Európában nem egyedi az erők egyesítése. Ennek köszönhetően az ország nagyobb és erősebb kutatói csapatokat tud létrehozni, amik jelentősen képesek bekapcsolódni a nemzetközi kutatásokba. Nem utolsó sorban az attraktív feltételeknek köszönhetően Szlovákia képes lenne megtartani fiatal tehetségeit, valamint ide tudná csalogatni a külföldi kutatókat is.

tt/para