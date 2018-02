„Csak a fájdalomra emlékszem“ – először szólalt meg a brutális rendőrtámadás óta a fiatal nő

A három rendőr közül csupán egy ismerte el a bíróságon, hogy brutálisan bántalmazta a földön fekvő sérült lányt – tettét azóta is bánja. A másik két rendőr tagadta, hogy bűnös lenne, a tárgyaláson nem tettek vallomást.

A TV JOJ információi szerint már meghozták volna az ítéletet az ügyben, a két volt rendőr, Peter és Ján álláspontjának megváltoztatásával azonban változott a helyzet. Mivel a vádlottak közül nem ismerte el mindenki a bűnösségét, a bíróság további bizonyítékokat kér. A következő bírósági tárgyalást márciusra tűzték ki. Amennyiben a rendőrök bűnössége beigazolódik, akár 10 évre is rács mögé kerülhetnek.

Az eset után másfél évvel először szólalt meg Michaela a nyilvánosság előtt.

„Vezetés közben mellkason lőttek, azt azonban nem értem, hogy miért lőttek meg még egyszer, mikor feltartott kézzel kiléptem az autóból“

– emlékezik vissza a fiatal nő.

„Semmire sem emlékszem, csak nagy fájdalmakra. Három nappal később a kórházban tértem magamhoz. Mindenütt véraláfutások voltak a testemen, eltört két bordám és kisebb agyrázkódásom volt. A mellkasommal egész életemben problémám lesz, ugyanis károsultak valamilyen idegek“

– tette hozzá Michaela.

A fiatal nő beismerte, hogy az ügyben részben ő is hibás. Michaelát sem kerülte el a büntetés: köztisztviselő elleni támadás miatt három éves feltételes szabadságvesztésre ítélték. „Nagyon sajnálom, de azt hiszem, hogy ennek meg kellett történnie. Ennek köszönhetően tartok ott, ahol jelenleg is vagyok. Jó életem, munkám és családom is van. Semmi más nem kell“ – mondta a fiatal nő.

noviny.sk/para