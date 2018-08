Csak most kezdődik igazán a haddelhadd a legújabb szlovákiai emberrablás miatt

A pozsonyi Bôrik hotelnél a hivatalos vietnámi küldöttséghez hozzácsapódott egy másik vietnámi társaság is. Ma már világos, hogy ez a "különutas" csapat annak a Trinh Xuan Thanhnak az elrablóiból állt, akit aztán egy szlovák rendőrségi furgonba raktak be és akit felcipeltek egy Moszkvába tartó itteni kormánygépre - indítja a legfrissebb beszámolóját a DenníkN portál , amelyik hatására tovább inoghat a szék a végrehajtó hatalom alatt. És egyre nagyobb kilengéssel.

Az emberrablós történet Németországban kezdődött egy évvel ezelőtt, de legújabban a hullámokat az korbácsolta fel, hogy a német hatóságok egyre több anyagot szivárogtattak ki a nyomozásuk eredményeiről. Köztük arról, hogy

a szlovák illetékesek tevőlegesen járultak ahhoz, hogy a vietnámi titkosszolgálat sikeresen magával hurcoljon Pozsonyból egy még Berlinben lekapcsolt, majd Szlovákiába csempészett embert.

A szlovák híroldal szerint a távol-keleti ország belügyminisztere fura körülmények között összehozott látogatást tett tavaly Szlovákiában, amely vizit aztán átcsapott ebbe az emberrablási akcióba. A Bôrik szállónál a hivatalos delegációhoz ugyanis mellészegődött egy vietnámiakból álló kommandó is, akik magukkal hurcolászták Trinh Xuan Thanht.

A lap az ügyészségre eljutatott anyagból tudni véli, hogy

a németek előtt nyitott könyv az egész történet, szinte minden részlet világos számukra. Tudják, hogy ezt a bizonyos Trinh Xuan Thanh-t a vietnámi szolgálatok hogyan rakták furgonba még Németországban, miképpen hurcolták Prágán és Brünnön keresztül egészen Pozsonyig, majd onnét mi módon szállították Moszkvába.

Most már azt is tudni lehet, hogy a Pozsonyba látogató vietnámi belügyér küldöttsége az említett hotel parkolójában az egyik pillanatról a másikra felduzzadt, majd ennek következményeként kibővült a delegáció hivatalos gépkocsikonvoja is, aztán a reptéren akadt egy kis kalamajka az okiratokkal, ami megoldódott és végül az egyik utast két oldalról megragadva rakták fel a kormánygépre.

A németek szerint az emberrablás szlovákiai felvonását Radovan Čulák, a belügyminisztérium protokkollért felelős főosztályának vezetője irányította, és eme tevékenységét az akkori kormányfő, Robert Fico vietnámi származású tanácsadója, Quang Le Hong segítette.

Valószínűnek tűnik, hogy a hivatalos vietnámi küldöttség megkérte a szlovák felet, hogy az Prágából Pozsony érintésével intézzen el egy fuvart Moszkvába is. És lőn. De amíg

Prágából a szlovák fővárosba csupán 4-en utaztak a szlovákok repülőjével, addig Pozsonyban kissé megnőtt a létszáma a távol-keleti társaságnak. Innét már 12-en repültek tovább Moszkva felé. Hogy az a plusz 8 fő, akik a Bôriknál csapódtak hozzá a belügyi delegációhoz, honnét bújt elő, azt hivatalosan senki nem tudja. Mint ahogy azt sem, mi volt a szerepe ebben az egész ügyben a szlovák exkormányfő vietnámi származású tanácsadójának, Quang Le Hong-nak.

Persze nem csupán a kormányoldalon van mozgás. A két legerősebb ellenzéki párt, az SaS és az OĽaNO közös sajtótájékoztatón indítványozta Robert Kaliňák volt belügyminiszter és Radovan Čulák, a belügyminisztérium protokollfőnökének letartóztatását, na és persze Peter Pellegrini teljes kormányának lemondását is, hogy ne érje szó a ház elejét.