Csak tavaly 10 ezer vendégmunkást fogadtunk be

Az országban jelenleg 12 259 szerb, 4626 ukrán és 696 vietnami dolgozik – jelentette ki a munkaügyi miniszter. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 6800 szerb, 2300 ukrán és 562 vietnami munkavállalóval érkezett több hozzánk.

Ján Richter elmondta, a külföldieket jellemzően a Pozsonyi, a Nagyszombati és a Nyitrai kerületben alkalmazzák. A tárca irányítója elmondta, a három említett nemzet nyelvén a jogaikat és a kötelességeiket tartalmazó kézikönyvet is összeállítanak, hogy ezzel is megkönnyítsék a külföldi munkavállalók beilleszkedését. Ezt a jegyzetet többek között a munkaügyi hivatalok és a nagykövetségek is terjeszteni fogják.

DennikN.sk