Családja és barátai kísérték utolsó útjára Chris Cornellt

Cornell 52 évesen vetett véget önkezével az életének.

A temetésen részt vettek Metallica, a Led Zeppelin, a Pearl Jam, a Linkin Park és a Jane’s Addiction tagjai is, és a közeli barátai is jelen voltak. Courtney Love, Brad Pitt és Christian Bale is lerótta tiszteletét a búcsúztatón. Világhírű zenészek, családtagok mondták el a búcsúbeszédet.

A zenész holttestét már kedden elhamvasztották. Vicky Cornell, a zenész felesége búcsúlevelet olvasott fel, amiben az állt, hogy Chris nagyon jó férj és édesapa volt.

A család szerint Cornell nem akart öngyilkos lenni, szerintük a gyógyszerek miatt fogalma sem volt, hogy mit cselekszik.

24.hu