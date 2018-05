Csallóközi éttermek a Gourmet Fesztiválon, a "legnagyobbak" között

A budapesti Gourmet fesztiválra a pünkösdi hétvégén került sor, és mint minden évben, most is tematikus volt a rendezvény. A meghívottaknak ezúttal a gombóc, a kaviár és a pezsgő tematikákra kellett „felfűzni” a bemutatott recepteket.

„A Gourmet Fesztiválra rendszerint a legjobb éttermek kapnak meghívást, így rendkívüli sikernek számít, hogy a Villa Rosával és az Amade Chateau-vel Michelin-csillagos éttermek mellett képviselhettük Kukkóniát” – nyilatkozta a Paraméternek Bindics Imre, aki csapatával egy egyórás bemutatót is tartott az esemény nagyszínpadán.

Czucz Péter és Kubik Marcell munka közben

A séf és csapata a bemutató során felhasználta a fesztivál tematikus elemeit, ételkölteményeikhez pedig további szezonális, és a Csallóközben is honos alapanyagokat használtak fel. Így készült el a rózsaszínre sült őzhát pezsgős spenóttal, és mivel a csallóközi különítmény a szlovákiai térséget is képviselte, második fogásukhoz juhtúrót is felhasználtak – melyből juhtúrós galuska helyett juhtúrós gombócot varázsoltak a tányérra.

A bemutatót a műsorvezetők, Mautner Zsófi és Jókuti „Világevő” András gasztrobloggerek és a nézősereg is nagyra értékelte, Bindics Imre pedig a Kukkónia regionális minőségi védjeggyel kapcsolatos tudnivalókat is ismertette a nívós budapesti fesztiválra kilátogató népes közönség előtt.

(para)