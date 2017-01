Csallóközi fotós a száguldó cirkuszban

Fotók, amelyek bejárják a világot, amelyek közelebb hozzák a pillanatot, és a fotós, aki mindeközben láthatatlan marad. A fényképezés egyeseknek hobbi, másoknak munka, de akad olyan ember is, akinek a fotózás a kikapcsolódást és a hivatást is jelenti. A dunaszerdahelyi sportfotós, Ollé Iván személyes álma vált valóra azzal, hogy a száguldó cirkusz futamain mint sportfotós tevékenykedhet.

A Forma-1 világa nem csupán a száguldásról, a versenyzésről, a taktikákról, a csillogásról, a nagy beruházásokról és a bajnoki címért történő versengésről szól. Háttérszereplők, csapatszellem, és az összehangolt, kemény csapatmunka teszi lehetővé számunkra, hogy futamról-futamra végigkísérhessük az események alakulását.

Hogyan indult a pályafutásod, és miért épp a motorsport világa varázsolt el?

Már gyermekkorban is imádtam fotózni, a motorsport világa már akkor is elbűvölt. Miután a dunaszerdahelyi járásbeli Slovakia Ring megnyitotta kapuit, szinte az összes rendezvényen részt vettem, és természetesen a fényképezőgépem is mindig kéznél volt. Magával ragadott a motorok dübörgése, a benzingőz jellegzetes illata. 2011-ben rendezték meg az első GT-futamot a Slovakia Ringen, ez volt az első futam, amelyet fényképeztem. 2013-ban az egyik futamon találkoztam a formula.hu főszerkesztőjével, akivel hosszasan beszélgettünk, majd megmutattam neki az aznap készült képeimet. Mivel a fotók elnyerték tetszését, egy teljes portfóliót is küldhettem neki. Legnagyobb örömömre nem váratott magára sokat az első felkérés, amely egy közép-európai gokartfutam fotózása volt, itt Dunaszerdahelyen. A képek nagy sikert arattak, így 2014-ben már engem kértek fel a túraautó-világbajnokság (WTCC) szlovákiai futamának fotózására a Slovakia Ringen.

2015-ben pedig elérkezett a meghatározó nap, amikor életem első F1-es futamát fotózhattam Monacóban.

Hány F1-es futamon vehettél részt mint hivatásos sportfotós, és milyen élményekkel gazdagodtál?

2015-ben a Monacói Nagydíj után a következő állomás a Magyar Nagydíj volt, majd szeptemberben a Monzai Nagydíj. Az Abu Dhabi Nagydíjon egy kisebb baleset miatt sajnos nem vehettem részt, viszont „cserébe“ a 2016-os évet az Ausztrál Nagydíj egyik fotósaként kezdhettem, Melbourne-ben. Emlékeznek a híres balesetre, amely ezen a futamon történt Alonsóval? Testközelből láttam a teljes balesetet, amelyről közeli képeket sikerült készítenem. A balesetről készült képeim bejárták az egész magyar sajtót.

Majd következett a Monacói Nagydíj, amely épp egy nem tipikus, esős futam volt. Az Osztrák Nagydíj érdekessége a szinte üres lelátókon kívül a Mercedes AMG F1-es csapat két pilótájának (Lewis Hamilton és Nico Rosberg) az első helyért vívott csatája volt, melyből Hamilton került ki győztesen, Rosberg pedig csak a negyedik helyen futott be a célba a leszakadt első szárnynak köszönhetően. A csapaton belüli feszültség látható és érezhető volt, szinte szikrázott a levegő. Az osztrák futam képei egy mexikói újságnak, az Esto Mexico-nak készültek.

A Belga Nagydíjon rengeteg néző gyűlt össze, a rajongók nagy része Verstappennak szurkolt. Daniel Ricciardo ezen a futamon vezetett be egy új szokást. Cipőjéből kortyolta a pezsgőt, majd a riportert, az egykori pilótát, Mark Webbert is megkínált vele. Az Olasz Nagydíjon szervezési okok miatt nem vehettem részt, viszont a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjon igen.

A mindent eldöntő utolsó futam több szempontból is érdekes volt: Nico Rosberg és Lewis Hamilton feszülten és rezzenéstelen arccal várták a futamot, Jenson Button búcsúztatója pedig megható volt. Felipe Massának még egy mosolygós közös képre is volt ideje, mielőtt beszállt a kocsijába a verseny előtt. Felejthetetlen élmény volt. Akárcsak az, hogy Nico Rosberg kupáját megérinthettem. Apróságnak tűnnek, viszont számomra ezek óriási jelentőséggel bírnak.

Miből áll egy F1-es sportfotós napja?

Már a versenyt megelőző napokon a helyszínen kell lenni, a három nap (edzés, időmérő edzés, futam) folyamatos munkából áll, reggeltől estig a pályán vagyok. Az időjárás viszontagságai nagyban befolyásolják, sokszor megnehezítik a munkánkat. Korábban kell érkezni, mint a versenyzőknek, a munkaidő 8-9 óra körül kezdődik egészen addig, míg az adott nap programja tart. Természetesen kötelező részei is vannak a fotózásának, a fotósok beosztásuktól függően vagy egy adott helyen fotóznak, vagy pedig „korlátlanul” mozoghatnak, és saját belátásuk szerint az adott helyen készíthetnek képeket.

„Pont jó helyen lenni” viszont korántsem olyan könnyű feladat, s a veszélyes zónákat természetesen nekünk is el kell kerülni. A verseny végére pedig már a pódiumnál kell sorakozni, a legtöbb esetben számunkra meglepetés a végső sorrend.

Milyen kép alakult ki benned a versenyzőkről, a csapatokról, a szervezőkről, a média képviselőiről?

Meglepően emberiek. Nagyon kedvesek, közvetlenek, gyakran beszélgetnek velünk, a sajtó képviselőivel is. A legmókásabb pilóta Daniel Ricciardo, ő szívesen fotózkodik és pózol a kamerának. A média képviselői együtt reggelizhetnek, ebédelhetnek, sőt együtt is bulizhatnak a csapatokkal, tehát a versenyzőkkel is. Ez mindenki számára kicsit meglepő lehet.

Az egykori F1-es pilóták, mint például Niki Lauda, Alain Prost, Jean Alesi, Jackie Stewart ugyancsak közkedvelt és visszatérő szereplői a futamoknak, szívesen beszélgetnek, autogrammot osztogatnak és fotózkodnak. A száguldó cirkusz összes résztvevője egy zárt és összetartó közösséget alkot.

A média képviselői kölcsönösen segítik egymást, baráti kapcsolatok alakulnak ki köztünk, így kellemes és vidám hangulatban dolgozhatunk. Az MTVA hivatalos Forma-1-es Facebook oldalára is felkerült az a videó, amelynek én is részese voltam, mivel a Boxutca csapata felajánlotta, hogy elfuvaroznak a belvárosi hotelbe az Abu Dhabi Nagydíjat követően, s közben élő adásban szóltak a kedves rajongókhoz.

Mit tanácsolsz a kezdő és ambiciózus fotósoknak?

Az adottság és a képesség fejlesztése, a kitartás, a küzdeni akarás, az önmagadba vetett hit elengedhetetlen, akárcsak az idegen nyelv ismerete.

Mik a további terveid a jövőre nézve?

Terveim közt szerepel minél több F1-es futamon részt venni, tehát a motorsport csúcsán tovább fotózni. Nagy álmom teljesülne, ha egy F1-es csapat hivatalos fotósa lehetnék.

CsE/para