Csavard fel a szöveget! – zenés-irodalmi műsor a dunaszerdahelyi iskolában

Lackfi János és Vörös István azonos című kötetének versei voltak a költészetnapi program fő alkotóelemei. A műsor nyitánya természetesen a Hungária együttes Csavard fel a szőnyeget c. dalára készült tánckoreográfia volt, melyet rögtön követett Vörös István átirata, a Vakard fel a kék eget.

Slágerből nem volt hiány, prózában megszólaltatták a KFT Afrika c. szerzeményét - ezúttal Lackfi János átiratában, Vadliba címmel. Nagy sikert aratott a Korál együttes Homok a szélben c. slágerének modernizált változata a Majom a fényben, valamint a Gőzhajú fiú, amelynek szövege felidézte az Omega egyik legismertebb dalkincsét.

A Menzadal (Szóljon hangosan a gyomrom) pedig Soltész Rezsőt idézte. Az „újrahangszerelt“ verseket követően az eredeti melódiára és dalszövegre ropták a táncot a műsor szereplői az iskola megújult színházteremében.

A magyar könnyűzenei élet legnagyobbjaitól, az LGT együttestől elhangzott a Másold le magad (Ringasd el magad) és a Partyarcok (Szólj rám, ha hangosan énekelek) „felcsavart“ változata is. Ez utóbbit az iskolai szavalóélet legnagyobb „partyarcai“, az ún. adták elő, akik ezzel a fellépésükkel búcsúztak a középiskolás színpadtól, hiszen a jövő hónapban már érettségiznek.

A legnagyobb feladatra Szabó Tímea, az iskola egyik énekes-szavaló tehetsége vállalkozott, aki a Valami Amerika betétdalát Lackfi János Lefagy a mechanika szövegével énekelte el. A slágerátiratokon kívül üde, tavaszi versek – mint pl. Varró Dániel A nyúl tavaszi éneke vagy Csukás István Isten megnyomja a tavaszgombot c. költeménye – is elhangzottak a műsorban.

Természetesen nem maradt ki a nap két „ünnepeltje“, József Attila és Márai Sándor sem a verses összeállításból. A Tedd a kezed a homlokomra illetve a Tószunnyadó, valamint a Hol vagyok c. költemények megzenésítve, míg az Ars poetica nagyszerű szavalatként csendült fel. Az iskola alkalmi kórusa pedig az Oscar-díjas Mindenki című film betétdalát, a Nemes Nagy Ágnes Tavaszi felhők c. versét feldolgozó Bodzavirágot is előadta.

Weöres Sándor Ha Nap süt a rétre című költeményének kórusváltozatát a fináléként újra a Csavard fel a szőnyeget táncprodukció követte. Az énekkar kezében lévő betűkből pedig a nagyközönség a műsor alapjául szolgáló kötet címét olvashatta össze: CSAVARD FEL A SZÖVEGET!

A csaknem 70 diákot megmozgató költészetnapi műsor szereplői ajándékként egy-egy nyomtatott költeményt kaptak, amelyeket egyénileg ill. magyartanáraikkal közösen posztoltak a városban, bekapcsolódva a Gittegylet „Posztolj verset az utcára 2017“ elnevezésű kezdeményezéshez.





(para)