Csecsszopás és kattintásvadászat, avagy amikor sem a céllal, sem pedig az eszközzel nincs semmi baj. Sőt!

Ha így történt, azaz, ha szép számmal jelentek meg az érintettek, nyugodtan dőlünk hátra. Hírportálunk megcselekedte, amit a Csallóköz megkövetelt. Hogy a régiónk legkisebb lakóinak minél nagyobb közössége részesülhessen a legjobból.

Ha sok olvasónk érdeklődését keltette fel a hírverés, és ellátogatott a szerdahelyi egészségügyi intézetbe, már megérte az egész "cirkusz". Még ha páran rendesen el is verték a port a portálunkon, meg hát a cikk szerzőjén is. Így utólag, érdemes volt. Na nem a felbuzdulás gerjesztette kattintások miatt, bár őszintén szólva az sem elhanyagolható. De legfőképpen azért, mert ha így néhánnyal több érdeklődőt vonzott be a babák táplálásának trükkjeit megvillantó előadás, egy parányival egészségesebb nemzedék lakja be a vidékeinket. És az mindenkinek a javára válik. Legfőképpen a jólakottan szuszogó babáknak, és az emiatt könnyekig hatódott mamáknak.