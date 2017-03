Csehországban nagyon elszaporodtak a vaddisznók

A vaddisznók rendkívüli elszaporodását mutatja, hogy míg nyolcvan éve évente mintegy 500 vaddisznót lőttek le a vadászok, az 1960-as években évente mintegy 3 ezret, tavaly viszont 185 ezret. Mindezek ellenére a vaddisznók számának csökkentésére tett erőfeszítések az utóbbi években sikertelenek voltak - írta a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap a vadászszövetség adataira hivatkozva.

A vadászok szerint az utóbbi években megnőtt a vaddisznók agresszivitása is. Miután a természetben már nincs természetes ellenségük, módosították a korábban kialakult túlélési stratégiájukat, egyre merészebben mozognak az emberi települések közelében és keresik az élelmet.

A vaddisznók azonban csak akkor támadják meg az embert, ha megsebesültek vagy veszélyben érzik életüket - mondta Lukás Linhart, a cseh-morva vadásztársaság képviselője a lapnak.

Januárban az észak-csehországi Litomericében egy sérült vaddisznó a helyi iskolába menekült, nem kis riadalmat és izgalmat keltve a gyerekek körében, míg a vadászok lelőtték. A Prága déli részén lévő Modrany lakótelep iskolája közelében is kisebb vaddisznócsoportok ólálkodtak a minap, amelyek a közeli erdőkben élnek. A prágai önkormányzat ezért soron kívül engedélyezte nagyobb számú vaddisznó lelövését. A cseh főváros keleti peremén a napokban több vaddisznó is puskavégre került. A sajtó szerint vaddisznókkal lehet találkozni a nyugat-csehországi Karlovy Vary peremkerületeiben is. A világhírű fürdővárost körülvevő erdőségek ideális életkörnyezetet nyújtanak az állatoknak.

A mezőgazdasági minisztérium már kidolgozta a vadászati törvényt módosító javaslatot, amely a jövőben az eddiginél jóval több vaddisznó kilövését teszi lehetővé.

(MTI)