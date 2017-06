Csípőből lekomárnózta Komáromot a TV2

Eme felháborító kategória külön válfaja az "anyaországi" érzéketlenség, nemtörődöm, tapló magatartás, egy szóval: jaffáskodás.

Ez utóbbiból kaptunk ismét ízelítőt a magyarországi TV2 csatorna jóvoltából, alig pár órával azt követően, hogy beszámoltunk arról, hogyan verte ki a dilit a hiányzó magyar feliratok miatt Morvai Krisztina jobbikos EP-képviselő a komáromi vasútállomáson.

A Tények Este csütörtöki adásában a vakációzás szomorúan gyakori tragédiájáról számoltak be, és ebbe a rövid összeállításba sikerült kétszer is megemlíteni Komárom nevét. Persze, nem így, szabatosan, Komáromként, hanem a Szlovák Vasúttársaságtól ellesett stílusban: Komárnó verzióban. Íme:

Pedig annyi más megfejtés van, ha már félünk attól, hogy valaki összekeverné a magyarországi és a szlovákiai Komáromot.

Komárnónál minden jobb: ott van az Öregkomárom, az Észak-Komárom, a Révkomárom megoldás, de akár a szlovákiai Komárom is megteszi.

Szóval ment a hírműsorban az ostoba Komárnózás, ragozták is böcsületesen. Csak fogta az ember a fejét, hogy óvatlanul elszunnyadva a kanapén melyik tagjával nyomta meg ennyire szerencsétlenül a távkapcsolót, hogy ez a béna csatorna ugrott be. Ahol akár Pozsonyt is simán lebratiszlaváznák. Miért is ne? A TV2 amúgy sem a piacról él: a kapcsolati tőke pörgeti rendesen, a kaszinócézár Andy Vajna szállítja a zsetont az állami hitelből beszerzett, állami hirdetési pénzekkel kitömött kisgömböc-tévéjéhez.

Menjen a móka hát, a külhoniak bosszantására mindenkinek dukál egy kedves szó: az erdélyi tesóknak jár egy szebb napokat látott Kluzs-Napoka, egy szabadabb szombaton szóljon hangosan a Szubotica, exszovjet terepen meg szólítsuk meg az utca emberét, Munkacsevói Mihályt. Mert ezeknek térkép e táj.

Azt tudjuk, hogy a konkurenciához képest már jóideje csúszik lefelé a "Tények"-nek csúfolt propagandaműsor. Nézettségben, színvonalban egyaránt. De ez új felismerés, hogy Vajnáék ennyire kifogytak volna a normálisan gondolkodó szerkesztőkből. Akik azt sem tudják, mi fán teremnek a tények. Hogy azokat eszik-e vagy megisszák. Amitől meg a határon túl élők nyelni, köpni nem tudnak.

(sárp)