A Dal 2017 - Ma van a második válogató műsor

A Dal 2017 végső szakaszába jutott harminc dal előadói közül a szombati második adásban is tíz lesz látható-hallható.

Közöttük szerepel AnnaElza feat. Kása Juli (a dal címe: Jártam), Chase (Dust in the Wind), a Kállay Saunders Band (17), Kanizsa Gina (Fall Like Rain), a Mrs Columbo (Frozen King), Mujahid Zoltán (On My Own), a Peet Project (Kill Your Monster), Peter Kovary & The Royal Rebels (It's A Riot), Szabó Ádám (Together), valamint Tóth Andi (I've Got A Fire). A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente, a zsűriben Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel ül.

A Dal szombati műsorának vendégfellépője Vastag Csaba lesz, aki különleges produkciót ad elő a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében. Mint az énekes elárulta, amit este látni fog a közönség, az teljesen más, mint amit eddig csináltak. "Ezt a produkciót ebben a formában még sehol nem láthatta senki, egyedi előadás lesz" - hangsúlyozta Vastag Csaba, aki szerint A Dal igazán jó lehetőség azoknak a fiataloknak, akik meg akarják magukat mutatni.

A verseny ötödik zsűritagja idén is a közönség; szavazni A Dal 2017 applikációval a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül lehet. A produkciókra leadott voksokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat kedvenc produkciója kódjának beküldésével.

Szavazni lehet a számok akusztikus verzióira, amelyeket a mediaklikk.hu/a-dal-videok/ oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet meghallgatni, a mediaklikk.hu/a-dal oldalon pedig szavazni rájuk a válogató adás utáni pénteken éjfélig. Az Akusztik Dalverseny nyertese a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen kívül felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.

A Dal - Kulissza című műsor közvetlenül a második dalválasztó show után lesz szombaton este a Dunán. A műsorban Sipos Dávid Günther, a Petőfi Rádió műsorvezetője beszélget a versenyzőkkel, zsűritagokkal, korábbi nyertesekkel.

MTI/para