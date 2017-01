A Dal 2017: Újabb válogatót rendeznek szombaton

A most elhangzó dalok közül az előadóként is ismert, a humor műfajával szintén kacérkodó Somogyvári Dániel négynek (Chase, a Mrs Columbo, Szabó Ádám és Tóth Andi számának) írta a zenéjét. A Dalban a kezdetektől, 2012-től szerzőként szereplő Johnny K. Palmer a szombati adás dalai közül háromhoz kapcsolódik, Chase és Tóth Andi esetében zeneszerzőként és szövegíróként is, Mujahid Zoltán számában szövegíróként. Johnny K. Palmer A Dal 2017 indulói közül Radics Gigi produkciójának szerzői között is szerepel.

A szombat esti műsorban AnnaElza feat. Kása Juli - Jártam (zeneszerző és szövegíró: Garay Anna Elza), Chase - Dust in the Wind (zeneszerző: Johnny K. Palmer, Somogyvári Dániel; szövegíró: Johnny K. Palmer, Henderson Dávid), a Kállay Saunders Band - 17 (Kállay-Saunders András, Szepesi Zsolt, Tóth Ádám; Kállay-Saunders András), Kanizsa Gina - Fall Like Rain (Várallyay Petra; Várallyay Petra, Várallyay Katus), a Mrs Columbo - Frozen King (Galambos Dorina, Somogyvári Dániel, Héjja Katalin; Galambos Dorina), Mujahid Zoltán - On My Own (Mujahid Zoltán; Johnny K. Palmer), a Peet Project - Kill Your Monster (Ferencz Péter, Magán Olivér; Henderson Dávid), a Peter Kovary & The Royal Rebels - It's A Riot (Kőváry Péter Zsolt), Szabó Ádám - Together (Somogyvári Dániel, Szabó Ádám; Kozma Kata), valamint Tóth Andi - I've Got A Fire (Johnny K. Palmer, Somogyvári Dániel; Johnny K. Palmer) című dala hangzik el.

A második válogató vendége Vastag Csaba lesz. A Dal 2017 első, január 14-i válogatójából a zsűri döntése alapján a Leander Kills Élet című száma, a Roma Soul előadásában a Nyitva a ház, Singh Vikitől a Rain, a Spoon 21-tól a Deák és Henderson Dávidtól a White Shadows került az elődöntőbe, a hatodik továbbjutó a tévénézők szavazataival Benji és a Karcok lett.

A magyar diákokat ért veronai busztragédia miatt kegyeleti okokból elmaradt múlt szombati válogató előadói és együttesei február 4-én szombaton lesznek a műsorban.

Az idei dalválasztó műsor zsűrijében Zséda többszörös Fonogram-, eMeRTon- és Artisjus-díjas énekes; Frenreisz Károly, a Skorpió együttes vezetője, a Metro és az LGT egykori alapítója; Both Miklós zeneszerző, énekes, előadó, a Napra és a Both Miklós Folkside alapítója; valamint Molnár Ferenc Caramel Fonogram-díjas énekes szerepel. Az ötödik zsűritag idén is a közönség. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A korábban regisztrált felhasználók be tudnak lépni az új alkalmazásba is, az új felhasználók közösségi fiókjukkal tudnak regisztrálni. A nézők az egyes produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhatják kedvenceiket. Ezeket a pontszámokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat a kedvenc produkció kódjának elküldésével.

A három válogatóból hat-hat dal, összesen 18 kerül az elődöntőkbe, amelyeket február 10-én pénteken és 11-én szombaton tartanak meg. A február 18-i döntőbe nyolc (a két elődöntőből négy-négy) dal jut. A fináléban elhangzó nyolc dal közül négyet juttat a zsűri a végső fázisba, közülük ismét a nézők döntik el, ki képviselje Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között az ukrán fővárosban, Kijevben.

MTI/para