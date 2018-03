Danko: Ha a Híd kilép a kormányból, az SNS előrehozott választásokat akar

"Ha lehetséges, akkor hajlunk a kormányátalakításra, de ha ez nem lehetséges, készen állunk az előrehozott választásokról szóló párbeszédre is"

- szögezte le Danko. A házelnök szerint mivel parlamentáris demokráciában élünk, a koalíció sorsának a parlamentben kell eldőlnie. A kérdésre, hogy mitől függ a kormány sorsa, Danko így válaszolt:

"Ez csak attól függ, hogy meglesz-e a 76 szavazatunk a parlamentben" - mondta az SNS elnöke. Egyúttal azt is kijelentette, hogy az SNS-ből egy olyan pártot épített, melynek tagjai egységes álláspontot képviselnek a kormányban és a parlamentben is, és ugyanezt elvárná a koalíciós partnereitől is.

Danko közölte, hogy a vezetőségi ülésen mandátumot kapott arra, hogy délután Andrej Kiska államfővel tárgyaljon, valamint arról is tájékoztatta párttársait, hogy ma este tárgyalóasztalhoz ülnek a koalíciós pártok vezetői, és itt minden jel szerint eldőlhet a kormányválság kimenetele.

Az SNS első embere a sajtótájékoztatón többször is kritikus hangot ütött meg az ellenzéki vezetőkkel szemben, de nem rejtette véka alá azt sem, hogy a helyzet a mostani kormányban sem a legideálisabb.

"Nem azért vagyunk a kormányban, hogy minden euróért harcolnom kelljen, és hogy az én fejemre hulljon a piszok, ami 2016 előttről származik" - tért ki Danko a tavaly nyári koalíciós válság történéseire. Később hozzátette:

Kezdem azt hinni, hogy a legjobb egyedül kormányozni."

Andrej Danko elismerte a szlovákiai demonstrációkon részt vevő tömeget, és arra szólította fel az elégedetlen fiatalokat, hogy alakítsanak politikai pártokat - és ilyen módon próbálják érvényesíteni érdekeiket és a népakaratot. "Vízióra van szükség azzal kapcsolatban, mi lesz tovább" - jegyezte meg az SNS elnöke.

