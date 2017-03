Danko századosról poénkodott a nyitrai egyetemen Kiska, kacagtak a hallgatók!

Az egyik hallgató megosztotta az előadásának egy részletét a Facebookon. Ezen az látható, amint valaki arról kérdezi Andrej Kiskát, mit szól ahhoz, hogy a parlament elnökét a tartalékos századossá léptették elő, tizedesi rangról...

Kiska erre tett néhány lépést a pódiumon, majd megfordult és válaszolt, szavait pedig taps és nevetés kísérte:

"Ha hiú volnék, akkor erre azt tudnám mondani, hogy ehhez képest a hadsereg főparancsnokaként én még mindig csak szakaszvezető vagyok..."

Mivel azonban a válaszát nem akarta elviccelni, ennél mélyebb gondolattal folytatta:

"Sajnálom is, mivel találkozom katonákkal, akik számára mérhetetlen érdemet jelent, ha előléptetik őket. Most pedig annak lehetnek tanúi, hogy mások különféle alkalmakból csak úgy osztogatják a rangfokozatokat, még ha tartalékosként is. Ez a katonák számára meglehetősen degradáló."

(Čas.sk)