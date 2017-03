Déli Régió Fejlesztési Ügynökség: Takaréklángon

Létszámleépítéssel, elbocsátásokkal kezdte a 2017-es évet a párkányi székhelyű Déli Régió Fejlesztési Ügynökség. A több környékbeli civil társulást, szövetséget is összefogó szervezet 2015- ig a régiófejlesztési ügynökségek (RRA) integrált állami hálózatába és a régiófejlesztési és építésügyi minisztérium alá tartozott – ez azt is jelentette, hogy működésükre évenként pályázhattak állami támogatásért. Az eddigi szabályok szerint ugyanakkor az állami pénzért és a hálózati tagságért évente pályázni kellett, majd pontozásos rendszer alapján kaptak támogatást az ügynökségek – köztük a Déli Régió Fejlesztési Ügynökség is.

Ügynökségünk 2016-ra is pályázott a közlekedési és régiófejlesztési minisztériumnál az éves támogatásra, azonban csak novemberben tudtuk meg, hogy egy pont híján nem kapunk állami támogatást a tavalyi évre. Ráadásul a fejlesztési ügynökségek hálózata december elsejétől teljes egészében a kormányhivatal irányítása alá került – közölte szerkesztőségünkkel Tóth Attila az RRA párkányi igazgatója.

Emiatt az ügynökség arra kényszerült, hogy két munkatársat elbocsásson, jelenleg az igazgató egyedül dolgozik, és a mindennapi működési költségeken is spórolni kell.

Akár uniós pályázatok is veszélybe kerülhetnek

“Mivel ügynökségünk a többiekhez hasonlóan nagyrészt pályázatokról, uniós alapokról és más támogatási sémákról nyújt rendszeres tájékoztatást és segítséget civil szervezeteknek, vállalkozóknak, továbbá stratégiai terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat dolgoz ki községeknek, valamint regionális marketingfeladatokat is ellát, egy embernek mindez túl sok tennivaló. Ezt a régiófejlesztés előbb-utóbb minden elemében megsínyli, és akár határon átnyúló nyertes projektek megvalósítása is veszélybe kerülhet“ –taglalta az igazgató.

A régiófejlesztési ügynökség költségvetése az ügynökség kommersz tevékenységének bevételeiből, a tagsági díjakból és az állami támogatásból tevődik össze. Ez utóbbi éves szinten kb. 25 ezer euró, ez képezte eddig az intézmény költségvetésének nagy részét és eddig részben ez is fedezte a bér- és rezsiköltségeket Párkányban. Ez most kiesett, és jelenleg még Nyitra megye tagsági díja sem áll rendelkezésre – 8300 euró -, mert a megyei önkormányzat még nem döntött az idei támogatásról.

Mint azt Tóth Attila elmondta, természetesen nem ülnek a babérjaikon, és egyedül is igyekszik minél több pályázatot írni, hogy legyen az irodának saját bevétele is, ráadásul a nyertes projektekből is keletkezik bevételük. Ugyanakkor - miként a többi régiófejlesztési ügynökség esetében -, úgy itt is érvényes, hogy a rendszer utófinanszírozásos, és az állami támogatásokat is utólag kapják meg. Eddig ezzel nem volt komolyabb gond, mert eddig mindig rendelkeztek annyi készpénzzel, amennyivel kihúzták addig, míg be nem futottak a támogatások és a pályázati pénzek. Tavaly viszont már túl későn közölték velük, hogy nem kapnak minisztériumi támogatást, aztán pedig a kormányhivatal vette át a felügyeletet az RRA-k felett.

Most tehát pénzszűkébe kerültek, és egyelőre még nem tudják azt sem, hogy visszakerülnek-e az állami integrált hálózatba, és hogy az új irányító hatóság, azaz a kormányhivatal mikor ír ki pályázatot az idei évre szóló állami támogatásokra. Miként azt sem, hogy változik-e a régiófejlesztési ügynökségek állami támogatási rendszere.

Mindenesetre a muzslai Jövő 2000 Alapítvány alapító tagként már kisegítette őket 1500 euróval, a Déli Régió Falvainak Társulása várhatóan márciusban dönt majd a támogatásról, és – mint fentebb írtuk – Nyitra megye önkormányzatától is számíthatnak tagsági díjra.

A Déli Régió Fejlesztési Ügynökség az alapító tag Párkány városától és a szintén alapító Vadas Kft-től is számít támogatásra, ám, hogy kapnak-e az még kérdéses.

Kormányhivatal: legkorábban márciusban lesz új támogatási rendszer

Az ügynökség érdekelt egy jelenleg zajló turisztikai multimediális nemzetközi fejlesztési projektben is – ha nyernének, akkor ebből 40 ezer euró lenne, de ennek az összegnek csak maximum tíz százalékát használhatnák fel az iroda fenntartására, bérköltségekre, s ez szintén utófinanszírozásos pályázat.

Szerkesztőségünk a regionális fejlesztési ügynökségek integrált hálózata ügyében e-mailben kereste meg a kormányhivatalt.

Anton Marcinčin, a leszakadó régiók és járások fejlesztésének kormánybiztosa úgy válaszolt, hogy ami az állami támogatásokat illeti, jelenleg még a tavalyi kiírás elszámolása és kiértékelése tart. Ez alapján, valamint az ügynökségek észrevételei és javaslatai alapján legkorábban csak márciusban készítik elő az új kiírást és támogatási rendszert. Ekkorra lesznek ismertek az új szabályok is.



