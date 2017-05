Diákkézilabda: Országos bajnokok a dunaszerdahelyiek

A most lezárult bajnokságban 25 csapat nevezett be Szlovákia egész területéről. A dunaszerdahelyiek előbb a csoportjukban végeztek az első helyen, majd az elődöntőt is megnyerték. Így jutottak el az országos fináléig, amelyen négy együttes küzdött meg egymással a bajnoki cím megszerzéséért.



EREDMÉNYEK:

CVČ Trenčín–MŠK Dunajská Streda 3:13 (3:4).

CVČ Trenčín–SCVČ Dunajská Streda 15:15 (9:5).

MŠK Dunajská Streda–CVČ Bytča 17:11 (11:5).

CVČ Trenčín–CVČ Bytča 13:13 (4:6).

SCVČ Dunajská Streda–MŠK Dunajská Streda 13:17 (4:9).

CVČ Bytča–SCVČ Dunajská Streda 15:15 (8:6).



VÉGEREDMÉNY:

1. MŠK Dunajská Streda x 3 x 3 x 0 x 0 x 47:27 x 6

2. SCVČ Dunajská Streda x 3 x 0 x 2 x 1 x 43:47 x 2

3. CVČ Bytča x 3 x 0 x 2 x 1 x 39:45 x 2

4. CVČ Trenčín x 3 x 0 x 2 x 1 x 31:41 x 2

A Dunaszerdahelyi Városi Sportklub bajnokcsapatának tagjai – a Szabó Gyula Alapiskolából: Alföldy Anna Rebeka, Kázmér Emese, Kohút Réka, Kozma Viktória, Melicher Kinga, Mészáros Anna, Németh Lilla, Németh Réka, Szelle Lilianna; a Jilemnický utcai Alapiskolából: Dórák Amina Annamária, Gányovics Miriam, Puha Katarina; a Kodály Zoltán Alapiskolából: Új Szilvia Flóra; a Felsőszeli Alapiskolából: Takács Eliška és Takács Beáta. Edző: Brunczvik Tünde. Csapatvezető: Mészáros Ildikó.



(lesz)