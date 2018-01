Diákok alatt szakadt le egy folyosó a jakartai tőzsdén (VIDEÓ)

Leszakadt hétfőn egy födém a jakartai tőzsde egyik épületében, az eddig beszámolók alapján csaknem 80-an ember sérült meg.

A jakartai tőzsde két toronyházból áll. Az egyik torony első emeletén egy galéria omlott le. Biztonsági kamerák felvételein látszik, hogy éppen többen áthaladtak a galérián, amikor az leszakadt, a rajta lévő emberek több métert zuhantak. A baleset miatt kiürítették az épületet.

A helyi Metro tévé felvétele szerint az előcsarnok tele volt törmelékkel, és látszott, amint a bennlévőknek segítenek kimenekülni az utcára.

Video emerges online showing the moment a Jakarta stock exchange floor collapsed under a group of visiting students https://t.co/KvJGhJ7ezI



(Warning: Viewer discretion advised) pic.twitter.com/56a0bWLlSm