Donald Trump: a hackertámadásoknak egyáltalán nem volt befolyásuk a választások kimenetelére

A leendő elnök a New York-i Trump-toronyban lévő főhadiszállásán találkozott a hírszerzés vezetőivel, James Clapperrel, a hírszerző ügynökségek csúcsvezetőjével, John Brennan CIA-igazgatóval, Mike Rogers admirálissal, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetőjével és James Comey FBI-igazgatóval.

A hírszerzési szakemberek tájékoztatták Trumpot a vélelmezett orosz hackertámadásokról. Trump azonban közleményében nem tért ki erre, hanem azt hangsúlyozta, hogy semmiféle hackertámadás nem befolyásolta a választást.

Hangsúlyozta - utalva a The New York Times című lapnak péntek délelőtt adott telefoninterjújában elhangzottakra -, hogy "miközben Kína, Oroszország és más országok, külső csoportok és emberek folyamatosan megpróbálnak behatolni kormányzati intézményeink, vállalataink és szervezeteink, köztük a Demokrata Országos Bizottság számítógépes rendszereibe, mindennek abszolút semmiféle hatása nem volt a választások kimenetelére". Leszögezte, hogy a Republikánus Országos Bizottság (RNC) ellen is megkíséreltek számítógépes támadásokat, de ezeket sikerült meghiúsítani, mert "az RNC-nek erős számítógépes védelmi rendszere van".

Donald Trump bejelentette azt is, hogy beiktatása után speciális csapatot állít össze, amelynek kilencven napon belül tervet kell előterjesztenie a számítógépes támadások elleni hatékony küzdelemre. Leszögezte továbbá, hogy az Egyesült Államok biztonságának megőrzése érdekében alkalmazott módszerek, eszközök és taktikák nem képezhetik nyilvános viták tárgyát, hiszen ezzel csak azoknak használnának, akik kárt akarnak okozni az országnak.

MTI/para