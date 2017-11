DS AG Sport (VI.) liga, 14. forduló: Vert helyzetből álltak talpra a kisudvarnokiak - FOTÓK

A vendégek már 2:0-ra vezettek, ekkor alighanem már csak a legvérmesebb hazai szurkolók reménykedtek a fordulatban. Nekik lett igazuk, ugyanis a rutinos Ravasz Tibor vezérletével előbb szépítettek, majd egyenlítettek és a 88. percben a három pontot és alighanem őszi elsőséget is érő találatukat is megszerezték a küzdeni tudásból (is) jeleskedő vendéglátók.



Eredmények:

Csákány–Pozsonyeperjes 1:1 (0:1), g.: Chamilla (88. – 11-esből), ill. Tomaček (11.).

Szentmihályfa–Felbár 4:3 (3:1), g.: Csölle Dávid (3., 34.), Desat (37.), Döme (81. – 11-esből), ill. Grünfeld (45.), Gönczöl (66. – öngól).

Egyházgelle–Felsőpatony 4:1 (2:0), g.: Csölle Flórián (23., 29.), Gyurkovics (66.), Világi (71.), ill. Sakal (55.).

Nagypaka–Nagyudvarnok 3:1 (3:1), g.: Pénzes (8., 18.), Flaska (12.), ill. Kovács (22.).

Nyékvárkony–Izsap 6:2 (1:1), g.: Rákóczi (3., 67., 76.), Kósa (65.), Nagy (73.), Szalay (83.), ill. Szabó (32.), Póda (58.).

Diósförgepatony–Ekecs-Apácaszakállas 3:1 (1:1), g.: Kohút (11.), Mohácsi (49.), Lengyel (71.), ill. Csordás (40. –11-esből)

Balony–Hegyéte 1:0 (0:0), g.: Kulacs (52.).

Kisudvarnok–Baka 3:2 (0:2), g.: Ravasz (57., 88.), Vass (60.), ill. Kálmán Gergely (10.), Mészáros (30.).



A bajnokság állása:

1. Kisudvarnok 14 10 3 1 34:11 33 2. Baka 13 8 3 2 44:17 27 3. Balony 14 8 3 3 43:19 27 4. Pozsonyeperjes 14 8 3 3 42:21 27 5. Szentmihályfa 14 8 2 4 29:21 26 6. Egyházgelle 14 7 2 5 32:27 23 7. Diósförgepatony 13 5 4 4 22:14 19 8. Ekecs-Apácaszakállas 13 5 3 5 28:25 18 9. Nyékvárkony 14 5 3 6 23:25 18 10. Felsőpatony 13 4 4 5 22:23 16 11. Nagypaka 13 5 0 8 28:33 15 12. Nagyudvarnok 14 4 3 7 19:30 15 13. Felbár 14 4 2 8 20:39 14 14. Csákány 13 3 2 8 22:28 11 15. Hegyéte 14 3 2 9 18:39 11 16. Izsap 14 2 1 11 18:72 7

