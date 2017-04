DS - CAR LIGA 2017: elrajtolt a bajnokság!

A 2016-os kiíráshoz képest három fontos változás történt. Az első a csapatok számát érinti, hiszen idén hat csapat méri össze majd a tudását hétről hétre, viszont a második változásnak köszönhetően korántsem lesz rövid szezonjuk az alakulatoknak, hiszen összesen húsz forduló alatt, vagyis duplavisszavágós rendszerben döntik majd el a bajnoki cím sorsát. Harmadjára pedig, idén a csapatok olyan játékosokat is nevezhettek kereteikbe, akik a régióbeli öregfiúk bajnokságban is szerepelnek, és ezzel a lehetőséggel volt, aki érdemben élt is. Ezek mellett pedig, mivel a névadó szponzor továbbra is támogatásáról biztosította a ligát, minden adott volt ahhoz, hogy a DS - CAR LIGA 2017-es idénye elstartolhasson, és a csapatok újra megmérettessenek a pályán!

Az új szezon nyitómérkőzését a tavalyi bajnok FC Standard játszotta a Trinidad ellen. A meccs mindvégig jó iramú és látványos volt, ugyanakkor taktikailag is kiélezett, hiszen főleg az első félidőben volt megfontolt, kivárásos a játék mindkét fél részéről. A Trinidad jutott kisebb előnyhöz az első félidőben, a második játékrész első felében viszont úgy tűnt a Standard vissza tud majd kapaszkodni, viszont mivel a Trinidad mindig a legjobbkor tudott válaszolni egy-egy Standard gólra, így a végéig ellenőrzés alatt tudta a tartani a meccset, hogy végül 9:6-os győzelemmel nyissa az új idényt.

A La Brigada összecsapása következett az egyetlen újonc Gödörkarcsa csapata ellen, és főleg az első félidőben meg is gyűlt a baja a debütáló együttessel, hiszen a Gödörkarcsa ifjú focistái szimpatikus és lelkes játékkal előrukkolva sokáig lépést tudtak tartani ellenfelükkel. A második félidő derekán aztán a La Brigada magasabb fordulatra kapcsolt, és egy erősebb gólhullám után magabiztos előnyre tett szert, így végül nem hagyott a végére izgalmakat, és 10:5 arányú győzelmével felrakta a táblára idei első három pontját.

Az első fordulót a Cukorgyár ’99 és a Korona zárták egymás elleni párharcukkal. A legkiegyenlítettebb meccs volt végül az utolsó, amelyen ha gól nem is esett sok, helyzetből így is bőven akadt, és annak ellenére, hogy a Cukorgyár szerzett vezetést, mégis a Korona játszott mezőnyfölényben. Viszont, mivel a Korona temérdek helyzetéből végül csak kettőt tudott kihasználni - köszönhetően több kapufának, illetve az ellenfél kapusa bravúrjainak is - a Cukorgyár pedig percekkel a vége előtt egalizálni tudott, a két csapat a 2:2-es végeredmény után kénytelen volt 1 ponton megosztozni.

A Trinidad (zöld mezben) pontokkal, a Cukorgyár ’99 ponttal indította az új idényt

(Fotó: ifj. Fekete Nándor, archívum)

A DS - CAR LIGA 2017-es idénye tehát immár realitás, a csapatok nekifogtak a pontvadászatnak és az első forduló alapján úgy tűnik, idén is lesz min izgulni, illetve lesz mit nézni, hiszen a meccsek nem csak látványosnak, de rendkívül kiegyenlítettnek is ígérkeznek. Jövő héten a 2. fordulójával jelentkezik a bajnokság, amelyben többek között a Trinidad Korona elleni derbi mérkőzésére is sor kerül. Folytatás tehát április 30-án, vasárnap!

Az 1. forduló eredményei összefoglalva:

FC Standard - Trinidad 6:9

La Brigada - Gödörkarcsa 10:5

Cukorgyár ’99 - Korona 2:2

A 2. forduló programja:

2016. április 30. (vasárnap):

15:00 Cukorgyár ’99 - Gödörkarcsa

16:00 Trinidad - Korona

17:00 La Brigada - FC Standard

(para)