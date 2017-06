DS - CAR LIGA: a hetedik forduló eredményei!

A forduló rangadójának mindjárt az első meccs számított, hiszen a Trinidad épp egy hete előzte be az addig listavezető Koronát, amely viszont egy esetleges győzelemmel bizonyos körülmények mellett azonnal visszajuthatott az élre. A meccs főleg az első félidőben felettébb kiélezett volt, parázs jelenetekből, de emellett gólokból sem volt hiány. A döntő elemnek minden bizonnyal a Korona második félidő elején mutatott hatékony játéka tekinthető, ekkor ugrott meg ugyanis igazán a Trinidadtól, amely ugyan folyamatosan, gólonként araszolt vissza, a végére azonban nem maradt ereje a drámára, így a Korona 7:5-ös győzelemnek örülhetett a lefújás után.

Ezután a La Brigada és az FC Standard vonultak fel egymás ellen, és a meccs iramán nagyban lehetett érezni, hogy mindkét csapat szeretne a tabellán elrugaszkodni a másiktól, hiszen egyetlen párharcot sem engedtek ki, a játék az elejétől igazán pörgős volt. Az előző hetekben kissé lendületet vesztett La Brigada igyekezete hozta meg a kezdeti áttörést, olyannyira, hogy már az első játékrészben képes volt megnyugtató előnyt kiharcolni magának. A Standard természetesen nem adta föl és lépésről lépésre közelítette meg ellenlábasát, az idő azonban ellene dolgozott, így fordításra már nem került sor, a La Brigada pedig 8:5 arányban jutott értékes pontokhoz közvetlen riválisa ellen.

A sort ezúttal az eddig kiegyensúlyozott Cukorgyár ’99 zárta a jó formában lévő Gödörkarcsa ellen. Mint a múlt héten, most is a zárómérkőzés volt a legszorosabb, a csapatok folyamatosan váltották egymást a vezető pozícióban, és nem lehetett megjósolni, hogy a kiegyenlített megmérettetés végén kinek lesz oka örömre. Az áttörés aztán nem sokkal a vége előtt jött el a Gödörkarcsa számára, amikor is egy bekapott gól után szinte azonnal egyenlíteni, majd nem sokkal később fordítani tudott, a meccs hajráját pedig a jelentős Cukorgyár nyomás ellenére is ki tudta védekezni, így 7:6-ra nyert és ezzel a lassabb szezonrajt után tovább folytatta győzelmi szériáját.

Ezúttal a Gödörkarcsa (fekete mezben) mellett a La Brigada is győztesen hagyta el a pályát (Fotó: a szerző felvétele, archívum)

A múlt heti eredményekkel összehasonlítva az aktuális forduló lényegesen szorosabb csatákat és eredményeket hozott, ez a kiegyenlítettség pedig a tabellán is meglátszik, hiszen egy csapatnak sem sikerült eddig igazán elszakadnia a mezőnytől. A bajnokság jövő héten a soron következő 8. fordulójával folytatódik, amelyen többek között az is kiderül, hogy a Gödörkarcsa meg tudja e szerezni az éllovas Korona skalpját is. Folytatás tehát június 11-én, vasárnap!

A 7. forduló eredményei összefoglalva:

Trinidad - Korona 5:7

La Brigada - FC Standard 8:5

Cukorgyár ’99 - Gödörkarcsa 6:7

A 8. forduló programja:

2017. június 11. (vasárnap):

15:00 Gödörkarcsa - Korona

16:00 La Brigada - Trinidad

17:00 FC Standard - Cukorgyár ‘99

A tabella jelenlegi állása:

1. Korona 6 4 1 1 42:30 13

2. Trinidad 7 4 0 3 49:45 12

3. Cukorgyár ‘99 6 3 1 2 42:31 10

4. Gödörkarcsa 7 3 0 4 51:48 9

5. La Brigada 7 2 1 4 38:62 7

6. FC Standard 5 1 1 3 24:30 4

