DS - CAR LIGA: a kilencedik forduló eredményei!

Utolsó előtti alkalommal vonultak fel egymás ellen a dunaszerdahelyi városi amatőr futballbajnokság, vagyis a DS - CAR LIGA 2017-es szezonjának résztvevői vasárnap a kiírás tavaszi felének keretein belül. A csapatoknak már nem sok lehetőségük maradt pontokat begyűjteni a közelgő nyári szünet előtt, ez pedig a meccsek kimenetelén is látszódott, hiszen kiélezett küzdelmekből és szoros végjátékból most sem volt hiány. Nézzük hát az aktuális eredményeket!

Erős kezdetnek ígérkezett a Trinidad - Cukorgyár ’99 nyitómeccs, hiszen a két alakulat eddig szinte fej-fej mellett haladt a tabellán, ez pedig a játék képén is meglátszott, merthogy az első félidőben is teljes egált játszottak a csapatok, mindezt úgy, hogy közben a gólok is potyogtak szép számban. A második félidőben aztán a Trinidad kapcsolt rá egy fokkal, párpasszos akció-, ill. bombagólokkal is megtetézve feljavult teljesítményüket. A Cukorgyár mindvégig veszélyes volt ellenfelére, és szorosan a nyomában is volt, ám a végére elfáradt, és nem sikerült behoznia a második félidei lemaradását, így a Trinidad végül 8:5 arányban győzött.

Az FC Standard - Gödörkarcsa párbajt az utóbbi megnevezett kezdte nagyobb lendülettel és kedvvel, ennek ellenére sokáig itt is nyílt maradt a mérkőzés. A Gödörkarcsa aztán bizonyos idő elteltével a mezőnyfölényt gólokra váltotta, ami lassan, de biztosan meggyőző előnyt eredményezett. A Standard próbálta tipikus sokpasszos agilis játékát játszani, ám ezen a délutánon későn állt össze a szerkezet, a folyamatos visszakapaszkodásból pedig az idő fogytával csak eredménykorrigálás lett, ugyanis a Gödörkarcsa nem hagyta veszni kidolgozott fórját és 7:4-es diadalt aratott.

Az utolsó meccsen a Korona abban a tudatban lépett pályára a La Brigada ellen, hogy egy esetleges győzelem már a biztos tavaszi elsőséget jelentené számára, ez a tény viszont mintha sokáig inkább fékezte volna a csapat tagjait, hiszen a Korona játéka ezúttal nem volt teljesen zökkenőmentes. A La Brigada ezt ki is használta, és mindvégig partiban volt, sőt, többször a vezetést is megszerezte, a végén pedig a pontszerzéshez is nagyon közel állt. A Korona végül csupán 5 perccel a vége előtt törte meg ellenfelét, ekkor tudta ugyanis végleg megfordítani a meccs állását, így végül 12:10re nyerte a forduló leginkább gólgazdag és legizgalmasabb meccsét.

A Korona (fehér mezben) La Brigada elleni győzelme biztos tavaszi elsőséget ért (Fotó: a szerző felvétele)

A 9. fordulóban aratott győzelmével a Korona tehát bebiztosította tavaszi elsőségét, és magabiztosan vezeti a táblázatot, ám az utána következő helyezésekért még nagy harc lesz a jövő heti 10., azaz utolsó tavaszi fordulóban, hiszen matematikailag még négy csapatnak van esélye odaérni a dobogó két alsóbb fokára, ilyen szempontból pedig jövő héten a Trinidad - Gödörkarcsa, illetve a Cukorgyár ’99 - La Brigada mérkőzés is érdekfeszítő csatának ígérkezik. Folytatás tehát június 25-én, vasárnap.

A 9. forduló eredményei összefoglalva:

Trinidad - Cukorgyár ’99 8:5

FC Standard - Gödörkarcsa 4:7

Korona - La Brigada 12:10

A 10. forduló programja:

2017. június 25. (vasárnap):

15:00 Korona - FC Standard

16:00 Cukorgyár ’99 - La Brigada

17:00 Trinidad - Gödörkarcsa

A tabella jelenlegi állása:

1. Korona 9 7 1 1 73:48 22

2. Trinidad 9 5 0 4 61:55 15

3. Gödörkarcsa 9 4 0 5 61:59 12

4. Cukorgyár ‘99 8 3 1 4 52:47 10

5. La Brigada 9 3 1 5 53:78 10

6. FC Standard 8 2 1 5 41:54 7

