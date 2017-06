DS - CAR LIGA: a nyolcadik forduló eredményei!

A listavezető Korona szállt elsőként ringbe a jó szériában lévő Gödörkarcsa ellen. A Korona hétközben bepótolta az FC Standard ellen elmaradt meccsét, amelyet 12:5-re meg is nyert, a vasárnapi erőmérő elején viszont mintha meg is látszott volna az „angol hét” hatása, hiszen a líder nem igazán találta a ritmust, kimaradtak a helyzetek, a Gödörkarcsa pedig többször is vezetett, így a Korona sokáig futhatott az eredmény után. A kocka azonban a legvégén megfordult, hiszen a Korona 5 perccel a vége előtt a hosszú ideig kitartó döntetlent egy végzetes gólsorozattal törte meg, ezzel pedig végül simának tűnő, ám valójában nagy küzdelemben kiharcolt 7:3 arányú győzelmet aratott.

A La Brigada - Trinidad párharc következett, amelyen a La Brigada ott folytatta, ahol a múlt héten abbahagyta: könnyed, türelmes játékkal főleg az első félidőben dominált ellenfele felett, ennek a teljesítménynek pedig a szünetben kétgólos előny volt a gyümölcse. A fordulás után a Trinidad a kezdeti görcsösségét némileg leküzdötte, feljött vetélytársára, és az utolsó tíz percben, egygólos hátrányban nagy nyomást is gyakorolt annak kapujára, ám a La Brigada védelmi vonalai kitartottak, így nagyon szoros, 5:4-es győzelmének köszönhetően újabb értékes 3 pontot könyvelhetett el.

A zárszó az FC Standardot illette meg a Cukorgyár ’99 gárdája ellen. A Standard a héten ugyan vereséget szenvedett a Korona elleni pótolt meccsen, ám ebből vasárnap mit sem lehetett érzékelni, hiszen épp a Standard volt az, amely a kezdetektől magához ragadta a kezdeményezést. A Cukorgyár előtt is adódtak ígéretes lehetőségek, ám a befejező fázis nem működött az alakulat elképzelései szerint, így ha a mezőnyben kiegyenlített csata is folyt, a gólokat nagyobb számban a Standard termelte, amely ezúttal végig meg is tudta tartani előnyét, és 8:5-re megnyerte a mérkőzést.

A tavalyi döntő óta először csapott össze a Cukorgyár ’99 (sötétkék mezben) és az FC Standard (Fotó: a szerző felvétele, archívum)

Nem minden jelenlegi dobogós csapatnak kedvezett az aktuális forduló kimenetele, amiből főleg a listavezető Korona profitált, amely már szinte biztosan tavaszi elsőként várja majd az őszi folytatást. Addig azonban még hátra van két tavaszi játéknap, azok közül pedig elsőként a jövő heti 9. forduló van programon, melynek keretein belül többek között a Trinidad és a Cukorgyár szemtől szemben küzdenek meg a tabella átmeneti második helyéért. Folytatás tehát június 18-án, vasárnap!

A 8. forduló eredményei összefoglalva:

Gödörkarcsa - Korona 3:7

La Brigada - Trinidad 5:4

FC Standard - Cukorgyár ’99 8:5

Hétközben lejátszott, az 5. fordulóban elmaradt mérkőzés:

Korona - FC Standard 12:5

A 9. forduló programja:

2017. június 18. (vasárnap):

15:00 Trinidad - Cukorgyár ‘99

16:00 FC Standard - Gödörkarcsa

17:00 Korona - La Brigada

A tabella jelenlegi állása:

1. Korona 8 6 1 1 61:38 19

2. Trinidad 8 4 0 4 53:50 12

3. Cukorgyár ‘99 7 3 1 3 47:39 10

4. La Brigada 8 3 1 4 43:66 10

5. Gödörkarcsa 8 3 0 5 54:55 9

6. FC Standard 7 2 1 4 37:47 7

(para)