DS - CAR LIGA: a tizenegyedik forduló eredményei!

A nyári szünet befejeztével vasárnap újra csatasorba álltak a dunaszerdahelyi városi amatőr futballbajnokság, vagyis a DS - CAR LIGA 2017es idényének résztvevői. A több mint hathetes kihagyást követően volt csapat, amely kifejezetten friss arcát mutatta, volt azonban olyan is, amely nem tudta kivenni a részét az újra elrajtoló küzdelmekből, így a forduló nem lehetett teljes, ám így is sok gólt láthatott a kilátogató nézősereg. Nézzük, kik gyűjtötték be első ”őszi”pontjaikat!