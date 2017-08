DS - CAR LIGA: a tizenkettedik forduló eredményei!

Javában zajlik a dunaszerdahelyi városi amatőr futballbajnokság, vagyis a DS - CAR LIGA 2017-es idényének őszi fele. Vasárnap már a tizenkettedik fordulót is lejátszották a csapatok. A küzdelmeket ezúttal kevesebb gól, ám annál izgalmasabb forgatókönyv jellemezte, a lejátszott meccsek ugyanis egytől egyig végig kiélezettek voltak. Lássuk, mely csapatok jártak jól a hétvégén!

A Gödörkarcsa - Cukorgyár ’99 összecsapással kezdődött a délután, amely végig kiegyenlített küzdelemnek bizonyult. A Cukorgyár kezdett egy fokkal jobban, vezetéshez is jutott, ám nem tudott markáns előnyt kiharcolni magának. A második félidőben aztán a Gödörkarcsa szépen lassan átvette az irányítást, és a jobb kondíciónak, illetve több kidolgozott, és egyben gólra váltott helyzetnek köszönhetően meg tudta fordítani a meccset, amely szoros, 7:6-os végeredménnyel zárult a Gödörkarcsa javára.

A következő mérkőzésen a Trinidad azzal a tudattal vonult csatába a Korona ellen, hogy egy győzelem esetén némileg felzárkózhat a listavezetőhöz, és ha jól is kezdett, a gólokat mégis a Korona kezdte el termelni, aminek eredményeképpen rövidesen háromgólos előnybe is került. A Trinidad azonban innen még fel tudott kapaszkodni, sőt, idővel egalizált is, pár perccel a vége előtt viszont a Korona szállította a drámát, és két egymást követő végzetes találattal, 5:3 arányban vívta ki magának a győzelmet.

A forduló zárómérkőzésének szánt La Brigada - FC Standard találkozó nem került megrendezésre, mivel a La Brigada nem tudta vállalni a mérkőzést, így az FC Standard kontumáció útján könyvelhetett el három pontot.

Az FC Standard (kék mezben) ezúttal harc nélkül jutott pontokhoz a La Brigada ellen

(Fotó: a szerző felvétele, archívum)

Az aktuális forduló is bizonyítja tehát, hogy még ha a tabella kezd is némileg szétszakadni, a mérkőzések egyáltalán nem egysíkúak, a csapatoknak minden egyes pontért keményen meg kell küzdeniük. A következő forduló is erről tanúskodhat majd jövő vasárnap, amikoris többek között a Gödörkarcsa a Korona kihívója lesz. Folytatás tehát szeptember 3-án, vasárnap!

A 12. forduló eredményei összefoglalva:

Cukorgyár ’99 - Gödörkarcsa 6:7

Trinidad - Korona 3:5

La Brigada - FC Standard 0:10 (kont.)

A 13. forduló programja:

2017. szeptember 3. (vasárnap):

14:00 FC Standard - Cukorgyár ‘99

15:00 Gödörkarcsa - Korona

16:00 La Brigada - Trinidad

A tabella jelenlegi állása:

1. Korona 12 10 1 1 106:63 31

2. Trinidad 12 7 0 5 83:67 21

3. Gödörkarcsa 12 6 0 6 81:75 18

4. Cukorgyár ’99 11 4 1 6 79:75 13

5. FC Standard 11 3 1 7 59:76 10

6. La Brigada 12 3 1 8 59:111 10

