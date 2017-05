Duna Menti Tavasz: Minden egér szereti a sajtot

Akadnak csoportok, akik immár több mint tíz éve visszajáró szereplői a fesztiválnak, mint a dunaszerdahelyi Gézengúzok, vagy éppen a galántai Manócska, de vannak újoncok is. A Királyhelmeci Speciális Alapiskola Varázskerék Színjátszó Csoportja idén második alkalommal lépett a fesztivál színpadjára és a műsoruk elnyerte a közönség tetszését. A zsűri döntésére ugyan még a pénteki díjkiosztásig várni kell, ám minden bizonnyal ők is látják a csapat igyekezetét. Újoncok a perbeteiek is, akik idén először mérettettek meg, Az aranyszőrű bárány című meséjüket szintén szerette a közönség.

Ahogy az minden versenynapon, ma sem volt tapsban és mosolyban hiány, a leginkább gyerekekből álló publikum volt, hogy szájtátva figyelte a produkciókat, máskor hangos nevetés kísért egy-egy fellépést, de a vége minden esetben taps volt. A produkciók mind elnyerték a nézők tetszését, aki pedig látta őket, biztosan mosolyogva tért ma haza.

(ls)