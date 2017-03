Dunaszerdahely egy valag pénzt költ az új autók lízingjére, annyiból kijön a két elektromos rendőrkocsi

Időrendben az első két pályázatot a városi rendőrség számára megvásárolt két elektromos Volkswagen Golfra írták ki. Mindkét esetben júliusban, öt napig volt nyilvános az elektronikus aukció, a részben különböző felszereltségű járművek pedig a szerződés szerint 35, illetve 37 ezer euróba kerültek (a drágábbik használt). Illetve kerültek volna, ha a város nem az ötéves lízing lehetőségét választotta volna.

Augusztusban és októberben ugyanakkor egy-egy lízingszerződést tettek közzé a két rendőrautóról, melyek szerint havi 766, illetve 724 eurós összeggel törlesztik majd a Volkswageneket.

A korábbi szerződés is tartalmazta az ötéves lízing lehetőségét ilyen feltételekkel, így azonban a rendőrautókra kifizetendő teljes összeg jócskán megugrik: 49 716, illetve 47 024 euróra jön ki.

Oké, haladjunk tovább: a város kiírt egy további közbeszerzést december elején, hat nap után zárták le. Ennek tárgya egy Volkswagen Caddy 4 Kombi típusú haszongépjármű volt, nagyságrendileg 20 ezer eurós összegért. A szerződés szerint a teljesítés idén április közepére várható. Telefonon nem tudtuk elérni a polgármestert, hogy megtudjuk, mely intézménye számára vásárolja a város az újabb Volkswagent, e-mailben feltett kérdéseinkre pedig nem válaszolt múlt hét óta. Ez a szerződés is tartalmazza az ötéves lízing lehetőségét, és amennyiben ezt igénybe veszi a város, akkor az alapárhoz képest több mint harmadával drágább, 27 671 euróba kerül majd a verda.

A Caddy esetében a lízing tehát még nem világos, a februárban pályáztatott polgármesteri Audinál viszont maga Hájos Zoltán erősítette meg egy korábbi érdeklődésünk alkalmával. Az Audi esetében február 6-án írták ki az elektronikus aukciót, négy nappal később zárult, és az ebben az esetben megkötött szerződés szerint

a közel 90 ezer eurós összeg helyett a pöpec verda 131 ezerbe kerülhet öt év alatt.

A szerződés tartalmaz három év garanciát, illetve szintén három év szervizt is. Utóbbit persze nehéz beárazni, ugyanakkor a városháza által közzétett számlák szerint az eddig használt, már kilenc éves Audi A6-os szervizelésére az utóbbi három évben legfeljebb 3480 €-t költöttek (2016: kb. 800 €, 2015: 676 € + [685 € a szolgálati autókra, szétírás nélkül], 2014 – kb. 1620 €).

Érdeklődtünk A. Szabó Lászlónál, a városi MKP-frakció elnökénél, aki közölte, hogy múlt hét óta nem változott az álláspontjuk az ügyben, ami pedig nem más, minthogy megkérték a polgármestert, kezdeményezze a szolgálati kocsira vonatkozó szerződés felülvizsgálatát, a májusi képviselő-testületi ülésig pedig találjon megoldást a kialakult helyzetre.

Azt továbbra sem tudni, hogy ez azt jelenti-e, hogy szüntesse meg a szerződést, vagy fizesse ki egy összegben az Audit, esetleg vásároljon mégiscsak egy Teslát.

Foglaljuk csak össze az eddigieket – kattintás után elérhetők az egyes közbeszerzések kapcsán lezajlott elektronikus aukciók folyamatai:

1. Volkswagen e-Golf Confortline (használt: 9 200 km)

Pályázat kiírás/lezárás: 2016. 7. 14., 13:50 – 2016. 7. 19., 13:50

Teljesítés: 2016. 7. 31.

Ár: 37 401

Lízing: 3740,10 + 60 x 766,28 = 49 716,90 (+ 12 315,90)

2. Volkswagen e-Golf (új)

Pályázat kiírás/lezárás: 2016. 7. 15., 08:17 – 2016. 7. 20., 08:01

Teljesítés: 2016. 11.29.

Ár: 35 349

Lízing: 3534,90 + 60 x 724,83 = 47 024,70 (+ 11 675,70)

3. Volkswagen Caddy 4 Kombi 1,4 L TSI BMT (új)

Pályázat kiírás/lezárás: 2016. 12. 01., 10:30 – 2016. 12. 07., 10:00

Teljesítés: 2017. 04. 13. – 04. 28.

Ár: 20 332,08

Lízing: 2033,21 + 60 x 427,30 = 27 671,21 (+ 7 339,13)

4. Audi A6 3,0 TDI quattro STR (új)

Pályázat kiírás/lezárás: 2017. 02. 06., 15:08 – 2017. 02. 10., 14:04

Teljesítés: 2017. 05. 05. – 05. 19.

Ár: 89 725,99

Lízing: 8972,60 + 60 x 2 039,84 = 131 363 (+ 41 637,01)

Ha összeadjuk, kijön, hogy lízing nélkül a négy autó 182 808,07 euróba kerülne, ötéves lízinggel viszont 255 775,81 euróba, azaz 72 967,74-gyel többe fáj. Ez lényegében annyi, mint a két elektromos rendőrautó alapára.

(ITT megtalálható mindegyik járművet illetően a szerződés is.)

További érdekesség, hogy mind a négy pályázat esetében egyetlen ajánlat érkezett, mégpedig a dunaszerdahelyi DS-Cartól. Érdeklődünk az üggyel kapcsolatban a vállalat vezetőjénél, Rácz Józsefnél, de nem kívánt nyilatkozni.

Az előző részek tartalmából:

- Mint arról február végén beszámoltunk, hozzávetőlegesen 90 ezer euróért vásárol új Audi A6 3,0 TDI quattro STR-t a dunaszerdahelyi városháza, nem más célra, minthogy munkaidőben szolgálati útjaira ezzel közlekedhessen a polgármester. A Plus 7 dní hetilap akkor összevetette ezt számos szlovákiai nagyváros polgármesterének szolgálati verdájával, és az jött ki, hogy Hájos Zoltán menőbb járgánnyal teperhet, mint akárki. Még a kassai, besztercebányai és a pozsonyi főpolgármesterekénél is drágább kocsit pályáztattak ki számára.

- „Lehetett volna Škoda Rapidra vagy Volkswagen Jettára is kiírni. De konkrétan Audi A6-os Quattróra írtuk ki, 3 literes motorral, mint amilyen most is van. 2008-ban nem volt semmilyen hisztéria keltve, most nem tudom, miért van” – nyilatkozta akkor portálunknak Hájos Zoltán.

- Utánajártunk, és kiderült, hogy az 90 ezres összeg nem az említett Audi A6-os alapára, hanem annak csaknem a fele, mintegy kétötöde valamilyen extrát takar.

- Ez még nem minden, ugyanis az Audit ráadásul nem egy összegben, hanem ötéves lízingre vásárolnák, ez pedig további, mintegy 40 ezer euróval megnöveli az árat, mint ahogy erre Ravasz Marián (Híd) képviselő a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén felhívta a figyelmet.

- Antal Ágota független képviselő ezen az ülésen felszólította a polgármestert, hogy bontsa fel a szolgálati autóra kötött szerződést, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot pedig a testület független és hidas képviselői is aláírták.

- Hájos egyébként megjegyezte, hogy a városi rendőrségnek tavaly vásárolt két elektromos autón felbuzdulva akár egy Teslát is vehettek volna szolgálati autóként. „Tekintettel arra, hogy ez még drágább mint az Audi, úgy gondoltam, hogy talán ezt nem kéne“ – fűzte hozzá. Az ülés végén ugyanakkor hozzátette, hogy hajlandó átértékelni korábbi döntését a kocsival kapcsolatban. Hogy ez mit jelent, azt mostanáig nem tudjuk...

(SzT)