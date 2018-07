Dunaszerdahelyi macskamentők kérnek segítséget

Hogyan néz ki a gyakorlatban a macskamentés? Aki kóbor macskát lát, hívhat titeket?

A hozzánk kerülő cicák nagy részét vagy mi magunk találtuk, vagy jelentették nekünk, és hívásra mentünk ki értük. Ilyenkor a helyszínen igyekszünk befogni, de a siker attól függ, mennyire vad a cica. A mentésre szoruló cicák általában pár napos újszülöttek, akik elvesztették az anyjukat, és így esélytelenek a túlélésre (kidobott kiscicák a nem ivartalanított, de gazdis házi macskáktól), továbbá sérült vagy beteg állatok (autóbaleset, lövés, egyéb sérülések után, vagy akik láthatóan betegek, illetve maximálisan elhanyagoltak). Értsd: "Mari néni épp sétálni induló macskáját a faluban" nem szedjük össze, mint kóbor cicát. :-)

Elméletileg tehát úgy működik a mentés, hogy ha valaki talál egy rászoruló cicát, hív minket és elhozzuk. Egy ideje azonban elértük és tartjuk az abszolút plafont, ami azt jelenti, hogy minden kapacitásunk tele, így újabb cicát nem tudunk befogadni. Az adoptálás is pang, ezért lassan szabadulnak fel a helyek új cicák számára. Emiatt az utóbbi időben el is kellett utasítanunk jó pár megkeresést, mivel fizikailag nincs hová tenni már a cicát.

Aki tud segíteni, itt tegye:

OZ Mačičky

Számlaszám:

SK3409000000005138385241

A négy alapító

Mi történik azután a cicákkal, hogy befogtátok?

Minden új befogadott cica állatorvosi ellenőrzésen esik át, majd karanténba helyezzük, hogy megbizonyosodjunk, semmilyen betegséget nem hordoz, aminek a lappangási ideje hosszabb lehet, viszont a többi cicára a tünetmentes stádiumban is veszélyes lehet. Ez idő alatt a többi cicától külön van elhelyezve. A további ellátása az állapotától függ. Amennyiben láthatóan nem beteg, vagy sérült, féregtelenítés, oltás és szocializáció következik nála. A súlyos állapotban lévő cicákat intenzív ellátásban részesítjük, de műtétet, hoszpitalizációt igénylő cicák is megfordultak már nálunk. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy teljesen felépüljenek. Komplikált esetben a kezelések is hosszadalmasak, ebből adódnak aztán a csillagászati összegű számlák, amikre most is gyűjtünk. Van cicánk gerincműtét, állkapocsműtét után, akik teljesen felépültek és már gazdikeresők.

Minden védelmünk alatt álló cicát igyekszünk új otthonban elhelyezni, aminek feltétele az örökbefogadási szerződés aláírása és az illeték megfizetése (szimbolikus összeg, ami soha nem fedezi a cica tényleges ellátásába fektetett összeget). Vannak cicák, akik hamar otthonra találnak, vannak azonban, akik hosszú ideig kénytelenek "élvezni" a vendégszeretetünket. Sajnos, ahogy írtam, az adoptációk mostanság leálltak, így nehéz helyzetben vagyunk.

Indítottunk egy kasztrációs programot is, melynek keretén belül a városban és a környékén élő, de gazdátlan cicákat befogjuk, ivartalaníttatjuk, a felépülés után pedig visszaengedjük a természetes környezetébe. Ezzel a túlszaporodást igyekszünk visszaszorítani. Sokat segítene ebben, ha az emberek elkezdenének felvilágosultan gondolkodni, és az otthoni, udvaron élő állataikat ivartalaníttatnák, hogy ne a már nem kívánt szaporulatot kelljen "elintézni", illetve sorsukra hagyni, ha mi nem tudjuk a piciket befogadni.

Mióta működtök polgári társulásként, és nagyságrendileg mennyi macska ment eddig keresztül a kezeteken, hányan találtak újra gazdát, és mi a helyzet a többiekkel?

Mint PT, 2017 októberétől működünk, ezalatt kb. 120-150 cicát mentettünk, plusz a kasztrációs program "résztvevői".

Sokat segítene, ha további önkéntesek csatlakoznának hozzánk, akik ideiglenesen be tudnák fogadni a cicákat, akiket hely szűke miatt nem tudunk elhelyezni. Ilyen esetben mi biztosítjuk a cicának az ételt, almot, állatorvost, az ideiglenes gazditól "csak" a helyet és a törődést kérjük, amíg új otthont nem találunk neki.

A segítség további módja, ha állandó átutalási megbízást (trvalý príkaz) adnak, akár kis összegre is, ami egy személy számára nem megterhelő, nekünk viszont fix havi bevételt jelent, amivel tudunk számolni rendszeresen. Egyszeri adományokat is szívesen fogadunk természetesen. Cicatáppal, alommal is segíthetnek, ez esetben örülünk, ha előtte megkeresnek, és meg tudjuk mondani, épp milyen tápra van a leginkább szükségünk (pl. ha sok az újszülött, a cicatejpor és a kiscicatáp fogy nagyon, ha pedig több a felnőtt, akkor a nekik való, ill. sok cicánk igényel átmenetileg állatorvosi diétás tápot). Ha valaki tárgyi adományokat ajándékozna, akkor tálak, kaparófák, fekhelyek mindig jól jönnek, ezenkívül tisztítószer, fertőtlenítő, ill. nedvszívó alátétek. Persze a prioritás most az állatorvosi számlák rendezése és a táp. Jelenleg 40 cicánk van, ami rengeteg, ezért kérjük minden létező módon a segítséget.

