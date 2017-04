Dunaszerdahelyi orvosokat és nővéreket is kitüntettek

A Dunaszerdahelyi járásból hat orvost, illetve egészségügyi nővért tüntettek ki.

Köztük van Mária Dinghová, aki 1976-ban a dunaszerdahelyi kórház belgyógyászati osztályán kezdte meg nővéri hivatásának gyakorlását, de még abban az évben a nagymegyeri tüdőambulanciára váltott, ahol 40 évig folytatta munkáját. Értékelésében kifejtették, hogy ez idő alatt Adolf Klas doktorral együtt nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Csallóközben csökkent a tuberkulózisban megbetegedettek száma. 2015-ben vonult nyugdíjba.

Ugyancsak kitüntetésben részesült Feldmár Tibor ginekológus doktor, aki szintén negyven éve űzi szakmáját, elsősorban a gyermeknőgyógyászat területén. Ezen a területen rendszeresen szervez, illetve részt is vesz a szakmabeliek számára megvalósuló konferenciákon, Szlovákiában, Csehországban, Bécsben, Budapesten, Helsinkiben, Szingapúrban. Feldmár Tibor jelenleg is vezeti a dunaszerdahelyi kórház gyermek-nőgyógyászati osztályát.

A kitüntetettek között szerepel Miroslav Gašpar doktor is, aki 1979-től dolgozott a dunaszerdahelyi kórház sebészeti osztályán, majd főorvosként a rehabilitációs osztályon. Az ő segédletével, illetve a kórház támogatásával sikerült megnyitni az országosan is az elsők közé sorolható fekvőágyas rehabilitációs osztályt. Miroslav Gašpar magánorvosoként tevékenykedik a fiziátria, balneológia, rehabilitáció és akupunktúra területén. Pályafutása során meglátogathatta az amerikai Mayo Clinicet, a világ egyik legmagasabb színvonalú kórházát, továbbá számos világszínvonalú, akupunktúrás kezeléssel foglalkozó klinikán járt Kínában, ezeken pedig ismereteket szerzett az ún. elektroakupunktúra területéről is, amelyet kevesek egyikeként gyakorol Szlovákiában.

A Dunaszerdahelyi járás negyedik kitüntetettje Hajdú Zoltán, aki jelenleg általános orvosként tevékenykedik a dunaszerdahelyi kórházban. 1983-ban kezdte meg tevékenységét ebben az intézményben, ahol 1990-ig körzeti orvosként dolgozott, később pedig általános orvosként a komáromi járásbeli Dunamocson. 2000-ben tért vissza Dunaszerdahelyre.

Kitüntetésben részesült Rajzák Edit, a dunaszerdahelyi kórház újszülött osztályának főorvosnője is. 1982-ben kezdett dolgozni ezen az osztályon, a gyermekgyógyászati atesztációja megszerzése után pedig oktatni is kezdte a szakmát az Egészségügyi Szakközépiskolában, ahol mind a mai napig segíti a leendő nővérkék képzését. 2003-tól a pediátriai osztály főorvosa, emellett elnöke a Dunaszerdahelyi Orvosok Egyesületének.

Az utolsó kitüntetett a Dunaszerdahelyi járásból Márik Ilona, a dunaszerdahelyi kórház ortopédiai osztályának főnővére. Ő 1984-től dolgozik a kórháznál, 2009-től főnővérként.

(SzT)