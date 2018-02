Eddig ezeket a magyar politikusokat hozták hírbe a maffiózóknak tartott olaszokkal

Az összes sajtóorgánum Antonino Vadala olasz üzletember és annak apósa, az ő köreihez tartozó Diego Roda nevét ragozza, illetve azt, hogy a nevezettek összeköttetésben állhatnak az olasz maffiával.

Vadala Facebook-ismerősei között feltűnt például Gál Gábor neve is, aki cáfolta, hogy bármilyen szinten ismerte volna az olasz férfit. A hidas képviselő elmondta, a közösségi oldalát az asszisztense kezeli, és a politikusoknál bevett szokás, hogy minden érdeklődőnek pozitívan visszajeleznek. Így volt ez Vadalával kapcsolatban is, akit rögtön töröltek az ismerősök közül, amint kiderült, hogy az illetőnek vaj lehet a fején. “Nem ő az első, akit eltávolítottunk a Facebook-omról, hiszen az 5 ezret is meghaladó ismerősi csoportban több problematikus személy is előfordult már. Az az gyakorlat, hogy az ilyen alakokat kapásból törölni szoktuk” - szögezte le Gál.

A szintén hidas Jakab Elemérrel kapcsolatban szintén napvilágot látott a hír, miszerint a több ezer hektárnyi földdel rendelkező Vadala “territóriuma” határos Nagyráska kataszterével. Jakab 1998-tól napjainkig az említett település polgármestere, ezért adódott a kérdés, vajon ismeri-e az említett olasz vállalkozót. A képviselő elmondta, nem tud arról, hogy valaha is találkozott volna Vadalával. “Azt se tudtam, hogy földjei vannak Nagyráska szomszédságában. Nem szoktam ellenőrizni a kataszter portálját, hogy ki vállalkozik a vidékünkön” - jegyezte meg Jakab. "Hallomásból értesültem arról, hogy létezik a nevezett vállalkozó. Egy biztos, a korábbi frakciótársam, Simon Zsolt üzletelt vele” - jegyezte meg a polgármester.

Simon Zsolt független honatya portálunknak elmondta, örül annak, hogy Jakabnak ilyen jó az emlékezőtehetsége, hogy vissza tud emlékezni arra, kivel lépett kapcsolatba 16 évvel ezelőtt, bár az említett üzletből semmi sem valósult meg. A volt mezőgazdasági miniszter elmondta, 2002-ben, még miniszteri kinevezését megelőzően egy rozsnyói cég közvetítésével eljutott a keleti végekre, mivel juhokat szeretett volna vásárolni. “Találkoztam Diegóval, de az üzlet meghiúsult.” Egy évvel később, akkor már a mezőgazdasági tárca vezetőjeként másodszor is összefutottam vele, és mivel egy esztendővel korábban rossz benyomást tett rám, finoman elküldtem őt a melegebb égtájakra”.

(sárp)