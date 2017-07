Egy 66 éves nő halt meg és 200 nyúl is elpusztult az úszori tűzben

Martin Krajčovič, a kerületi tűzoltóság szóvivője közölte, hogy a hatalmas tűz oltásában összesen 49 tűzoltó vett részt. Hivatásosok Dunaszerdahelyről és Somorjáról, önkéntesek pedig Úszorról, Gombáról, Somorjáról, Tejfaluról, Légről, Nagymagyarról, Nagypakáról és Felsőjányokról. A tűz oltása során 19 technikát vetettek be, összesen hat C- és két magas nyomású tömlővel oltották a lángokat.

"A tűzoltók olyan információt kaptak, hogy az épületben tartózkodhat egy személy, a tűz kiterjedése miatt azonban nem volt rá mód, hogy azonnal bemenjenek. A tüzet azonban elsősorban az épület hátsó részében próbálták likvidálni, ahol a beszámolók alapján lehetett" - fejtette ki.

Végül sajnos már csak a 66 éves nő holttestét találták meg. Információink szerint hajléktalanként élt a melléképületben.

Mária Linkešová kerületi rendőri szóvivő arról tájékoztatott, hogy a kirendelt nyomozó is átvizsgálta a területet, és miután az előzetes vizsgálat szerint a tüzet a gáztűzhely okozta, gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás ügyében indított büntetőeljárást.

Az épületben egyébként műhely és garázs is volt mezőgazdasági gépekkel, ami miatt viszont a tűz gyorsan terjedt, hogy nagyobb mennyiségű fát és szalmát is tároltak benne. A jókora épületben emellett körülbelül 200 nyulat is tartottak, melyek mindegyike elpusztult. Az előzetes becslés szerint a közvetlen anyagi kár 30 ezer euróra rúg.

