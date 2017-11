Egy 74 és egy 94 éves nénit is kifosztottak az aljas tolvajok!

Két lopás is történt hétfőn a Komáromi járásban, délelőtt Naszvadon, délután pedig Szentpéteren fosztottak ki idős asszonyokat.

Délelőtt Naszvadon egy idegen férfi hatolt be egy családi ház udvarára, ahol megszólította az ott élő 74 éves asszonyt, Gizi nénit. A férfi azzal állt elő, hogy le kéne mérnie a hátsó udvar szélességét, mert kerítést fog készíteni a szomszédnak. A nyugdíjas beengedte a férfit az udvarra, el is kísérte őt hátra, majd miután a férfi távozott, a nő észre vette, hogy háza bejárati ajtajáról letörték a kilincset, és szétvágták a szúnyoghálót is. Gizi néni azonnal gondolta, hogy tolvajjal lehetett dolga, és ekkor jött rá, hogy csúnyán csőbe húzták: 500 eurónyi készpénz tűnt el a házából.

A Gizi néni figyelmét elterelő férfi, 40-45 éves lehetett, kb. 180 centiméter magas, erős testalkatú, rövid barna hajú, és magyarul beszélt.

"Arra kérjük a lakosokat, hogy ha november 6-án valaki látta a Naszvadon az ismeretlen tettest, lépjen kapcsolatba a rendőrséggel"

- közölte a Paraméterrel Božena Bruchterová rendőrségi szóvivő, aki beszámolt még egy lopásról, amely egy-két órával a naszvadi eset után történt.

A Naszvadtól mindössze 20 perces autóútra lévő Szentpéteren egy 94 éves néninél járt tolvaj, valamikor a délutáni órákban. Az idős asszony nem látott senkit, mivel az udvaron tett-vett, és csak akkor szembesült a betöréssel, amikor dolgát végezve visszament volna házába, és a felfeszített bejárati ajtó fogadta. A 94 éves néni pénztárcája tűnt el a konyhából, melyben 1050 eurónyi megtakarításán kívül az iratai is benne voltak.

A rendőrség lopás és magánlaksértés miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen.

(parameter)