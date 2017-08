Egy "tréfás kedvű" levelező feltörte a Fehér Ház levelezési rendszerét

Egy "tréfás kedvű" levelező többször is rászedte a Fehér Ház tisztségviselőit: feltörte a Fehér Ház elektronikus levelezési rendszerét, és a Fehér Ház tisztségviselőinek kiadva magát levelezésbe fogott - számolt be hétfőn a CNN amerikai hírtévé.

A magát "e-mailes kópénak" nevező, eddig ismeretlen ember az Egyesült Királyságból küldte elektronikus leveleit, miután sikerült feltörnie a Fehér Ház számítógépes rendszerét és megszerezte néhány tisztségviselő e-mail-címét.

Az egyik alkalommal Jared Kushnernak, Donald Trump elnök vejének és tanácsadójának adva ki magát, e-mailben hívta meg vacsorára a Nemzetbiztonsági Tanács belbiztonsági főtanácsadóját. "Nagyszerű lenne, ha el tudnál jönni, olyan vacsorát ígérek neked, amilyet legutóbb Irakban ettünk. Nagyszerű este lesz". Tom Bossert megválaszolta a levelet: "Köszönöm, Jared. Ilyen ígéretet nem utasíthatok vissza. De ha bármikor szükséged lenne rá, íme itt a magán e-mail-címem is" - írta a belbiztonsági tanácsadó.

Egy másik alkalommal az "e-mailes kópé" a hétfőn felmentett kommunikációs igazgatóval, Anthony Scaramuccival bonyolódott levelezésbe. Reince Pribeusnak, a lemondott kabinetfőnöknek adva ki magát, egy nappal Priebus lemondása után azt írta neki: "megígértem magamnak, hogy nem mocskolom be a kezemet, de a tegnapi Twitter-bejegyzésed után, amelyben arról írsz, hogy nemsokára megtudjuk, ki az érdemleges ember és ki nem az a sajtóban, meg kellett írnom neked ezt a levelet. A bejegyzésed lélegzetelállítóan képmutató... Kelly tábornok nagyon jó munkát végez majd. Még azt is elismerem, hogy jobbat, mint én. De ahogyan az átmenet bekövetkezik, ördögi. És fájdalmas. Nem várok választ". Anthony Scaramucci, abban a tudatban, hogy Reince Priebus írt, válaszolt neki. "Tudjuk, hogy mit tettél. Mindannyian tudjuk. Ma is. De légy nyugodt, fel voltunk rá készülve. Egy férfi bocsánatot kérne" - írta az ál-Priebusnak. Az ál-Priebus válaszolt erre is.

Jon Huntsman, kijelölt oroszországi nagykövet nevében az ál-Huntsman megkérdezte, közvetlenül Priebus lemondása előtt: "kinek a feje hull le elsőként? Talán segíthetek valamiben". Az igazi Scaramucci válaszában azt írta: "mindkettőjüké" - egyben célzott arra, hogy Steve Bannon tanácsadó, akit erőteljesen bírált, szintén benyújthatja lemondását.

Az ál-levelező küldött még levelet Eric Trump, az elnök kisebbik fia nevében Jon Huntsmannak, majd ifjabb Donald Trumpnak, az elnök idősebb fiának. Akkor bukott le, amikor Eric Trumpnak küldött levelet, aki megköszönte és közölte: a levelet átadta a rendőrségnek.

A rendőrség és a belbiztonsági minisztérium megindította a nyomozást. A Fehér Ház elismerte az elektronikus levelezési rendszer feltörését, de nem kívánta kommentálni az ügyet. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője hétfőn este a CNN hírtelevíziónak azt nyilatkozta: "valamennyi számítógépes ügyet rendkívül komolyan veszünk, és további vizsgálatok következnek".

A "levelezőről" eddig az derült ki, hogy az Egyesült Királyságból küldte elektronikus leveleit, és Twitter-fiókja is van, ahol közzéteszi e levelek tartalmát. Korábban a Wall Street nagybankjainak vezetőit is levelekkel kereste meg.

(MTI)