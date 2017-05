Egyedi építési rendszer az ismeretlenség homályából!

Tudás, tapasztalat és hihetetlen tulajdonságok a mosolygós ház logó mögött. Az építészeti szakma képviselőit is meglepik azok a tulajdonságok, amelyek ezt a modern építési rendszert jellemzik. Az elmúlt évek eredményei bizonyítják, hogy ez a rendszer kiválóan alkalmas a megszigorodott energetikai feltételeknek is maradéktalanul megfelelő lakóépületek kivitelezésére. Ezen felül további, jelentős pozitív tulajdonságokkal is bír.