Egyelőre nem sikerült leváltani Robert Ficót

A parlament rendkívüli ülésén szerette volna leváltani az ellenzék Robert Ficót, azonban pár perccel a kezdés után az ülés félbe is szakadt, s összeült a házbizottság.

Mindez azért történhetett meg, mert Igor Matovič (OĽaNO) vizuális elemeket vitt be az ülésterembe, amit tilt a házszabály. Mindezt azzal indokolta, hogy szerinte be lehet mutatni fotókat a teremben akkor, ha ez hozzátartozik a bizalmatlansági indítványhoz kapcsolódó javaslathoz.

Andrej Danko házelnök nem értette egyet Matovič magyarázatával, s arra kérte őt, hogy távolítsa el a vizuális elemeket az ülésteremből. Az OĽaNO vezetője azonban ezt a kérést megtagadta, emiatt Danko kiküldte őt a teremből, aztán megszakította a rendkívüli ülést.

Robert Fico kormányfő ellen ebben a választási időszakban második alkalommal nyújtottak be bizalmatlansági indítványt. Az energiaárakkal kapcsolatos botrány miatt összehívott ülést Bugár Béla (Híd), a parlament alelnöke nyitotta meg. A rendkívüli ülés összehívását 42 ellenzéki képviselő (OĽaNO-NOVA, SaS , Sme rodina) kezdeményezte.

Az ellenzék azért akarja leváltani a kormányfőt, mert nem tartotta meg azt az ígéretét, hogy stabilak maradnak az energiaárak,s hátat fordított az embereknek. „Belültette a saját embereit az energetikai társaságok elnökségeibe és a felügyelő bizottságaib. Elhitette e laz emberekkel, hogy alacsonyabbak az energiaárak a 2016-os árakhoz képest, becsapta őket. Ignorálta az ellenzék felhívásait ezzel kapcsolatban, s nyilvánosan megalázta az ellenzéket annak ellenére, hogy az embereknek akartak segíteni“ – állt az ellenzék javaslatában.



Az sem tetszik nekik, hogy Fico nem hajlandó leváltani Peter Žiga gazdasági minisztert, s azokat az enetgetikai társaságok elnökségeibe és felügyelő tanácsaiba jelölt személyeket sem, akik az ellenzék szerint nem védik a közérdeket. Szerintük a kormányfő nem teljesíti az ígéreteit, miközben aaz érdeke, hogy megvédje az ország lakosainak érdekeit.

Az ellenzéknek nem elegendő Jozef Holjenčík, az Árszabályozási Hivatal elnökének lemondása . Akkor lenne elegendő, ha tényleg egy független hivatalnok lenne, s energetikai iparban kialakult káosz csak egy technikai probléma lenne.

Legutoljára a Bašternák-ügy miatt nyújtottak be Fico ellen bizalmatlansági idnítványt. Fico a legutóbbi indítványt értelmetlennek nevezte. „Az ellenzéknek nem tetszik, hogy a kormány be tud avatkozni akkor, ha valaki kudarcot vall, így történt az Árszabályozási Hivatallal kapcsolatban is“ – mondta Fico a TA3 hírcsatornának. Mondanivalójához azt is hozzátette, hogy, amit az ellenzék művel a parlamentben, az undorító. „“Csak káoszt akarnak, s azt, hogy szétessen a kormánykoalíció. A stabilitás nagyon fontos Szlovákiának“ – mondta.

Fico az ellenzék követelése ellenére sem hajlandó leváltani a gazdasági minisztert.



TASR/para